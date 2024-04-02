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樓市中國經濟美大選 陳啟宗怎預測

財金專欄 2024/04/02

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香港樓市起落、中國經濟走勢、美國總統大選，若有個水晶球，大家都想預知此三大議題。退下火綫的恒隆地產（00101）董事長陳啟宗，日前的《致股東函》，就大膽地就此作出分析和預測，有一定啟發性。

（1）北上消

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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