樓市中國經濟美大選 陳啟宗怎預測 財金專欄 2024/04/02 分享： 分享： 香港樓市起落、中國經濟走勢、美國總統大選，若有個水晶球，大家都想預知此三大議題。退下火綫的恒隆地產（00101）董事長陳啟宗，日前的《致股東函》，就大膽地就此作出分析和預測，有一定啟發性。 （1）北上消 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 搶家族辦公室 特首與泰首富有段古 2024/03/28 搶家族辦公室 特首與泰首富有段古 有政戲 - 長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 2024/03/27 長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 有政戲 - 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 2024/03/26 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 有政戲 - 後23條 盛事吸外地客助闢謠 2024/03/25 後23條 盛事吸外地客助闢謠 有政戲 - 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 2024/03/22 港金融中心再「梗頸四」 馬時亨：自強不息 疫情 中國 經濟 香港 美國 政治 特朗普 北京 大灣區 拜登