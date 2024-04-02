小米SU7熱爆 高盛看好可領導市場

小米集團 （01810） 進軍車市的首款車型「小米SU7」熱度超預期，自3月29日上市後，首24小時大定88,898台，截至3月31日下午的鎖單量（不可退訂的定單）達2萬張。高盛看好小米SU7擠身中國最暢銷的高端電動轎車之列，接下來小米汽車產能的提升將成市場焦點。

小米SU7細分為三個版本，SU7標準版售價21.59萬元（人民幣‧下同）起，SU7 Pro售價24.59萬元起，SU7 Max售價29.99萬元起。高盛指售價區間符合該行預期，但大定數量遠超預期抽查亦發現三個版本的訂單佔比平均，故看好小米有成爲市場潛在價格領導者而非價格追隨者的能力。

▼ 點擊圖片放大 +2

自3月29日小米SU7發布後，綫下小米門店亦開始有實物展示，吸引人流：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

小米汽車曾宣布，小米SU7創始版最快於4月3日開始交付，非創始版的小米SU7標準版與小米SU7 Max啟動交付時間為4月底，小米SU7 Pro啟動交付時間為5月底。高盛指出，接下來幾個月，小米汽車產能的提升將成爲最關注的焦點。根據該行調查，SU7的平均交付等待時間已延長至18至21周，而之前爲5至8周。首發前，小米電動車工廠的第一階段產能爲每天超過300台，運行一個900工人的班次，但如果工廠能夠實現兩班倒，產能有100%的提升空間。

▼ 點擊圖片放大 +2

「全生態」戰略將促進發展加速

高盛表示，小米SU7在以下方面已展現出成爲中國最暢銷的高端電動轎車之一的潛力，與包括特斯拉Model 3在內的車型分庭抗禮：

......更多內容，訂戶請登入。

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...