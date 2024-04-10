中金：光控2原因續派股息 續予「跑贏行業」評級（持續更新）

收息股2024年吸引力仍高！美國聯儲局主席鮑威爾的言論，以及3月議息會後點陣圖（點擊圖片放大），均預示今年內減息，惟美國經濟數據持續偏好，現時聯儲局6月開始減息的機會率降至不足51%（點擊圖片放大），之後到9月才再減息，並將利率維持不變至年底。

不過，歐洲經濟疲弱（點擊圖片放大），歐央行減息壓更大。另外，中國經濟增長漸見回穩勢頭，惟市場料息率仍會處於低水平一段時。在此利率預期下，瑞銀、摩根大通、花旗、高盛等券商對收息股有何最新看法？

專訪法巴譚慧敏 港股要吼中特估【下一頁】

延伸閱讀：美聯儲不減息苦衷 安聯解構關鍵（新增圖表）

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年貨幣政策展望，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：施羅德解構 現金儲蓄兩大敵人（新增圖表）

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4月10日：

【10：30】持有光大銀行 （06818） 及光大證券 （06178） 、股息率逾6厘的中國光大控股 （00165） ，獲中金發表研究報告指，光控在虧損狀況下，去年全年仍宣派每股0.25港元的股息（編按：每股中期及末期股息分別為0.15元及0.1元），體現對股東回報的重視和較為充裕的現金流情況，維持光控「跑贏行業」的投資評級。

中金表示......

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股兗礦能源 （01171） ，分析詳見：【下一頁】

4月9日：

【19：15】香港地產及收租股港人熱門收息股之一，摩根大通就此行業發表研究報告指，縱使香港政府「撤辣」，香港地產行業不利因素仍然存在，而短期挑選順序將會是住宅、大眾零售商舖、奢侈品零售商舖，最後為寫字樓。

因此，摩通同時將恒基地產 （00012） 及太古地產 （01972） 的投資評級，由「中性」調升至「增持」，與信和置業 （00083） 同列，原因是股息確定性最高，而且年初至今表現優勝過同業；而恒地及太地的目標價亦分別由23元及16.5元，調高至......

【17：45】滙豐控股 （00005） 及渣打集團 （02888） 為港人熱門收息股，而摩根士丹利就此發表研究報告指，雖然滙豐及渣打淨利息收入，受貸款增長放緩及香港銀行同業拆息（HIBOR）下跌所拖累，但是預料兩者手續費收入強勁。

該報告續指出，從香港和新加坡公布首2個月數據顯示，滙豐和渣打的資產負債表增長乏力；HIBOR的下行壓力，也將對它們的淨息差（NIM）構成壓力，因此淨利息收入將走軟，但......

延伸閱讀：【內房追蹤】上周新房銷售未止跌（持續更新）

【11：00】法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏點評收息股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股兗煤澳大利亞 （03668） ，分析詳見：【下一頁】

4月8日：

【12：30】摩根士丹利近日發表最新的《亞太區市場展望報告》，維持對中國資本市場審慎觀點，料企業盈利下行壓力持續，以及地緣政治不確定性持續存在。該報告列出摩根士丹利旗下港股、A股及中概股市場焦點股名單，合共15隻，惟屬於收息股的只有2隻，分別是......

【06：00】中資電訊股為熱門收息股，摩根士丹利對此板塊的最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】美國聯儲局2023年加息步伐雖較2022年放慢，但未對中銀香港 （02388） 2023年淨息差（NIM）表現太大衝擊（點擊圖片放大），尤其是客戶貸款需求見增長，加上市場預期聯儲局2024年開始減息的月份不斷延遲，料中銀股價自業績公布後的強勢以至估值修復有望延續下去。

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更多關於中銀的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

4月7日：

【15：00】野村日前就中資電訊股發表研究報告指，中國聯通 （00762） 、中國電信 （00728） 及中國移動 （00941） 去年全年服務收入分別按年升5%、6.9%及6.3%，盈利分別按年升11.8%、10.3%及5%，均大致符合該行預期。

野村續指出，中國三大電訊商核心業務部分維持穩定增長，而新興業務交出強勁表現，尤其是受他們擴張各自的雲業務支持，聯通、中電信及中移動去年雲服務收益分別按年升42%、68%及66%，但部分被政府及企業客戶需求減弱抵銷。

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再者，野村認為，中國三大電訊商資本開支已見頂，縱使......

4月6日：

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評熱門收息股建設銀行 （00939） 及中信銀行 （00998） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國重汽 （03808） ，分析詳見：【下一頁】

4月5日：

【17：45】港口股為對經濟周期較敏感的收息股，而高盛就此行業最新發表的研究報告指，中遠海運港口 （01199） 去年度盈利表現超出預期，主要來自一次性稅務撥備回撥所致，年內經常性溢利表現則符合預期；受到聯營港口貢獻減少的拖累，招商局港口 （00144） 2023年盈利表現遜預期。

高盛指出，目前預期2024至2026年港口吞吐量年均複合增長率（CAGR）為3%，中遠海運港口管理層預計國內及海外港口吞吐量將增長3%至4%及2%，而招商局港口管理層則預計今年運價表現持平，海外港口合約轉倉則維持3%至4%增長。

在中國港口板塊中，高盛更看好中遠海運港口，因......

【06：00】本報專欄「中字股實力談」點評熱門收息股華能國際電力 （00902） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股廣深鐵路 （00525） ，分析詳見：【下一頁】

4月4日：

【16：30】中資電訊股為熱門收息股，而摩根士丹利近日就此行業發表的研究報告，在國企改革的背景下，提高股東回報是一個長期趨勢，而內地三大電訊商將在今年保持健康增長。

摩根士丹利指，內地電訊公司正遂步實現節省資本開支目標，而它們的新技術亦備受矚目，維持三大電訊商「增持」的投資評級，偏好順序依次為中國電信 （00728） 、中國移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 。

提高派息率方面，摩根士丹利表示......

【13：15】息口走向影響收息股的吸引力，逾100年歷史的英國資產管理公司施羅德對全球三大央行（美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行）的2024年貨幣政策預測，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：減息降臨前的投資攻略

【11：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，惟惠譽最新發表的評級報告表示，持續的高利率，以及不斷上升的空置率，將為香港商業地產商的利息覆蓋比率帶來影響。不過，惠譽相信，其所覆蓋的地產企業所面對的估值及融資風險仍然相對較低。

惠譽假設美國聯儲局今、明兩年將利率維持在5.5厘的高位，加上香港寫字樓市場長期低迷，續租率僅為75%，續租租金向下調整10%，預測至2025年，發行人平均利息覆蓋比率，可能會從2023年的4.6倍降至3.5倍。

惠譽預計，領展 （00823） 及......

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更多關於4月第一周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌收息股相關分析，詳見：【4隻藍籌公用股】【長江基建及電能】【領展】【華潤電力】【中國石油】【中國移動】【平保與國壽】

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