「醫生，我家人有心臟病，我擔心運動時會猝死，我適合運動嗎？」

運動對於心血管健康帶來多種益處，包括降低血壓、血糖及血脂水平。根據研究顯示，恒常運動有效降低心血管疾病風險及死亡率。

然而，因做運動而誘發心因性猝死的新聞並不罕見，尤其是進行高強度運動例如馬拉松等。因此，對於沒有運動習慣的人，特別是家人有心臟病史，可能會糾結是否應該開始做運動。

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運動心臟猝死的常見原因是什麼？

對於35歲以下的患者，心臟猝死常見原因是先天性心臟病，與心律異常有關。潛在的病因可能與心肌病變，例如肥厚型心肌病變（Hypertrophic Cardiomyopathy），致心律不正性右心室病變（Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy）和離子通道疾病有關，例如布魯格達症候群 （Brugada Syndrome），長QT症候群（Long QT Syndrome）。

至於35歲以上的患者，最常見的原因則是冠心病。事實上，大部分心臟猝死原因都與冠心病有關，而不少患者屬於隱性心臟病。

運動為什麼會增加心臟猝死的風險？

如患者有冠心病，運動時血壓和心率會升高，增加心臟的壓力，冠狀動脈硬化可能導致突發性血栓、導致心臟血液不足，發生心肌梗塞。另外，高強度運動可能會出現脫水和電解質失衡，導致心臟傳導系統異常，誘發致命的心律不正。

哪些人是高風險群？

一、家族病史有早期冠心病或心臟猝死。

二、心血管高風險人士，如吸煙、肥胖、高血壓、高血脂或糖尿病。

三、曾經出現心口痛、呼吸急促、心悸或有不明原因暈厥病史。

運動前應該進行心臟檢查嗎？

一般來說，低至中等強度的運動是安全的。然而，即使有恆常運動習慣的人士，亦非百分百安全，仍可能有猝死風險！因此，美國心臟協會及歐洲心臟病學會均建議都市人定期做身體檢查，以評估血管動脈硬化的風險。此外，美國心臟協會亦建議超過20歲人士進行第一次心臟病風險評估，包括量度血壓、血糖及血脂水平，評估是否有患上冠心病的危險因素。假如評估結果為低風險人士，之後大約每4至6年進行一次身體檢查。

如果屬於高風險群，或擔心有隱性心臟病，除了以上心臟病風險評估之外，亦建議進行心臟檢查。初步的心臟檢查包括靜態心電圖（ECG）以評估心律。如果靜態心電圖異常，或者因應個別情況，可能需要作進一步心臟檢查，包括心臟超聲波（Echocardiogram）、動態心電圖/跑步機測試（Treadmill）、心血管電腦掃描造影（CT Coronary Angiogram）或心臟核磁共振（MRI Heart）。

如果剛開始做運動，應該適合什麼程度的運動強度？

初學者建議選擇低至中等的運動強度，而評估運動強度的高低有兩種方法︰

一、說話測試：說話測試是衡量運動強度的簡單方法。在進行中等強度的運動過程中，應該能夠說完整的句子，而不會感到呼吸困難。如果運動時呼吸急速，不能完整地說出一句說話，這種就視為高強度運動。

二、心跳率：運動過程中監測心率可以提供客觀的強度測量。目標心率區通常以最大心率（Maximal Heart Rate - MHR）的百分比表示。要計算的MHR，可用220減去自己的年齡。中等強度運動的一般準則是達到MHR的55至74%，高等強度運動則是達到MHR的75至90%。可以使用心率監測器或手動檢查脈搏來監測運動期間的心率。

中等強度的運動類型包括急步行走、緩步跑、騎單車及游泳。運動量方面，建議每周運動至少150分鐘，或者3至5次，每次至少30分鐘。

運動小貼士

一、低至中等強度的運動程度風險較低，建議剛開始運動者應循序漸進，由低強度運動開始，逐漸增加運動的時間及強度。

二、運動前做10分鐘熱身運動。

三、運動時適當補充水份，以維持水份和電解質平衡。

四、運動後亦建議做10分鐘緩和運動。

五、注意任何症狀，若運動時出現胸痛、氣喘或者昏厥，應立刻停止運動，並應及時求醫作進一步檢查。

總括而言，運動對心血管健康的益處遠大於其潛在的風險。如果有做定期身體及心臟檢查，並加以控制風險因素如血壓、血糖及血脂水平，心臟猝死的風險是可以預防的。如果想進一步了解自己的心臟健康狀況及適合哪一種運動，請諮詢心臟科醫生作詳細分析。

編輯：陳煒傑