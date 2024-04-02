日本的去工業化與再工業化

當日經指數創歷史新高，日股再次成為媒體寵兒。筆者最近亦有留意，尤其在網絡媒體看到自稱資深日本投資者一知半解的論述，覺得非常困擾。

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平心而論，傳統媒體出品的內容經過資深編輯把關，質素非一般江湖郎中可比。讀者若想多了解日本財經，還請珍惜仍在堅持的傳統媒體，多支持本地財經傳媒。本周筆者正想乘胡說八道之風，以自己理解侃侃而談日本的「去工業化」和「再工業化」。

其中一個對日本老生常談的評論，乃其製造業經歷「去工業化」後凋零，甚至日本人自己亦擔心產業空洞化。過去日本數碼電子產品和家電曾經獨步天下，後來韓中廠商接連追趕，日本電子電機公司失去領導地位。不過若認真考查，日本製造業附加值佔GDP的比例，過去30年不論水平或趨勢均與德國非常接近，近年一直同於約20%水平徘徊。如果說日本製造業凋零，則德國製造業同樣凋零，但此說法明顯與大眾印象矛盾。其實美國、大多數歐洲國家和澳洲均曾經歷去工業化，現時製造業佔比亦遠低於日本。

去工業化 經濟體成熟必經階段

「去工業化」本身並非洪水猛獸，而是經濟體漸趨成熟的必經階段。以非常粗疏的說法，隨人均收入增加，高工資導致勞動力愈密集的行業，生產成本壓力愈高，若行業收入未能增加，利潤率和投資回報將因而下降，最終令生產地遷移至工資水平低的地方，以尋求更高的利潤率和投資回報。紡織業作為勞動力密集的輕工製造業，正是最佳例子。

戰後紡織業由日本興起，其後轉移至「亞洲四小龍」，然後到中國，現時再向東南亞國家轉移，讀者可能亦滾瓜爛熟。再結合製造業微笑曲線一併考慮，已能參透勞動密集和低技術製造業的遷移傾向。當然尚有技術進步、貿易壁壘、產業政策和行業競爭等因素影響，篇幅所限在此不贅。

回望日本的產業發展，家電業受韓中廠商追趕，加上蘋果公司（APPLE）藉智能手機崛起，一舉殲滅日本原本領先的數碼相機、隨身聽和手提電腦等多個類別，日企於家電和數碼電子確實失去領導地位。不過日本電子電器企業亦未因此停步，反而向海外市場、高端製造和高附加值服務領域發展。日立（日：6501）和NEC（日：6701）轉攻軟件，東芝則轉攻半導體，索尼（日：6758）轉型成娛樂巨擘，樂聲（日：6752）轉攻汽車電池，僅聲寶（日：6753）迷失方向。

即使日本國內「去工業化」，日企仍能茁壯成長。若因日企於少數類別倒退，而斷言日本製造業和日企沒落，有欠持平之外更將錯失投資機會。

另一方面，德日汽車業稱霸全球，更與工業機械行業共生共榮，正是兩國製造業的中流砥柱。德日品牌作為燃油車時代霸主，雖然現時確有來自中美電動車品牌的挑戰，但電動車在中國以外的世界市場仍未普及，由此斷定勝負已分屬言之尚早。

近兩年日本本土「再工業化」則明顯加速，弱日圓有助降低成本固然是一大助力，但全球重塑安全供應鏈才是核心原因。先有日企如樂聲和Iris Ohyama，將部份家電零部件生產線由中國遷回日本。至於外資則專攻高端製造，例如歐美日合作建立最先進製程半導體公司Rapidus，台積電於熊本縣設立的日本先進半導體製造（JASM），英意日新一代戰鬥機合作項目，以及歐日次世代汽車電池物料合作。凡此種種均是日本製造業復興的機會，日企更有主場之利。

日本過往的「去工業化」過程其實非常優異，其失業率低，國民得以維持高生活水平。至於「再工業化」則遇上日本勞動力短缺的難題。即使自動化率極高的半導體產業，JASM亦將熊本縣的產業工人工資大幅推高。若日本的「再工業化」成功帶動工資與通漲正循環，屆時日本利率正常化亦非空中樓閣。

（筆者公司管理之基金持有索尼權益。）

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