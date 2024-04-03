施羅德解構 現金儲蓄兩大敵人（新增圖表）

現金存款似乎是一種安全的儲蓄方式，然而長期持有現金，可能會對你的財富構成嚴重風險。

現金儲蓄帳戶是非常適合用於預留資金，以作短期支出或應急用途。這是一種安全而可靠的儲蓄方式：畢竟，現金存放在安全的地方。

現金無法有效對抗通脹

但事實上，若目標較長遠，例如購買物業、支付教育費用或作為退休儲蓄，現金並非明智之選。長遠來看，現金儲蓄相比起其他投資具有更大風險。由於現金無法有效對抗通脹，這表示投資者的整體資產可能會減少。

▼ 點擊圖片放大 +2

過去30年，環球通脹率平均每年超越5%（附註1）。按5%通脹率計算，若今年需要100美元購買的商品，到明年將需要105美元才能買到。除非存款利率能達到5%或以上，否則資金將遭受虧損。

過去幾個月，我們一直強調商品通貨緊縮（即價格上升速度放緩）的趨勢基本上已經結束，使進一步抒緩通脹壓力的責任推至服務行業。雖然房地產業有條件提供協助，但在環球經濟增長復甦的背景下，可能限制一籃子通脹因素中，其他與服務業相關的緩和價格上漲風險。

在現實生活中，不同商品和服務的通脹率並不相同。舉例來說，在全球不同地區，醫療保健和住屋成本的上漲速度，高於其他商品價格的上漲速度。

若必需品價格的通脹率持續高企，那麼依賴現金儲蓄作為未來消費的儲蓄人士可能會面臨諸多挑戰。

▼ 點擊圖片放大

2022年，新冠疫情及俄烏爆發衝突所帶來的影響，導致環球貿易中斷，環球商品的平均通脹率達到8%。然而，平均通脹8%的背後，掩蓋了令人不安的真相，食品的平均通脹率達12%，能源的平均通脹率則達到14%（附註1），某些國家的通脹率甚至更高。

時間是現金另一個敵人

若食品通脹率為12%，即是每1美元能購買的食品數量將於五年內減少近一半；10年後，每1美元僅可買到原來商品數量的三分之一。

倘若現金儲蓄能獲得較高利率，就能夠抵禦通脹嗎？

現金存款可以賺取利息，這有助於抗衡通脹。然而，並非所有存款帳戶都能一直獲得具有吸引力的回報率。在儲蓄利率較高的時期，通脹率往往亦會較高。那麼，現金跑贏通脹的可能性有多大呢？

回顧近100年的歷史回報率，以了解1年、3年、5年或10年儲蓄期間，現金跑贏通脹的概率。以下是我們的調查結果......

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

【文章最初刊於2024年4月3日 15：02，其後補加圖表】

附註：

（1）資料來源：世界銀行 A Global Database of Inflation （worldbank.org）

資料來源：施羅德投資觀點（2024年4月）

編輯：蕭悅潾

更多關於施羅德投資對減息來臨的資產配置建議，分析詳見：【下一頁】

施羅德投資對於人工智能的投資機遇分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：施羅德細數22個減息周期 料龍年屬股債好時年（新增圖）

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...