2024美總統選舉 經濟數據探投資機會

2024年對政界具重要意義，全球大約一半的人口參與選舉投票，投資者最關心的莫過於11月舉行的美國總統選舉。不過，投資者如何利用經濟數據預測選舉的潛在結果，並分析這些結果對市場的影響，甚至發掘投資良機？

經濟表現或成選舉勝敗關鍵

從選舉角度來看，經濟表現及投票結果密切相關。StashAway經濟分析師研究指出，參考過去90多年的數據，如國家的經濟表現疲軟（即GDP增長放緩、通脹或失業率上升）時，都會導致在任政黨落選，反之亦然，這理論也適用於11月的選舉。

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近年通脹上升，故經濟表現仍是重要議題，目前數據顯示，美國整體經濟狀況良好，即GDP增長強勁、通脹放緩、消費者信心改善以及失業率低，這些條件有利拜登當選。但民調數據顯示，特朗普的支持度領先拜登約2個百分點，故最終結果或取決於關鍵搖擺州的經濟狀況。

不過，經濟表現只是影響選舉結果的因素之一，還有其他因素影響選民的投票偏好。例如，副總統候選人的年齡及特朗普面臨的法律訴訟等問題，這些都可能影響候選人的受歡迎程度。根據對7個關鍵搖擺州選民的調查，有53%的受訪者表示，如果特朗普被判有罪，他們將不會投票給他。此外，移民政策、醫療保健及外交事務等重大議題也將對選舉結果產生重大影響。因此，在分析選舉結果時，我們必須綜合考慮多個關鍵因素。

黨派效應下的股債市場表現

歷史資料顯示選舉結果對股市的影響有限，但共和黨執政期間卻常見政府債券表現較好。StashAway經濟分析師其中的影響因素是︰選舉結果與美國債券回報率之間的關聯性。

根據過去50年的數據分析，共和黨入主白宮後的2年國會任期間，美國國債整體回報中位數為21%，而民主黨則為6%，這反映如於共和黨執政期間投資債券，回報率會更可觀。至於S&P 500的表現，無論是民主黨或共和黨在任期間，表現幾乎一樣，於過去一個世紀中，股票回報率中位數錄得正數值，表現約為25%至30%。

另外，雖然有數據顯示，兩個政黨共同掌握政府權力的話，股票市場表現往往較為進取，但這層面上現時仍未有明確結論，因此，與債券相比，投資者切勿將在任政黨視為股票市場的表現指標。



復盤政治周期不及長綫投資有效

回顧過去一個世紀，美國市場依然持續上升，如投資者於1973年投資1,000美元到 S&P 500且持有至今，現時的總收益將達到186,021美元，年化回報率接近11%；而同樣金額投資於美國國債的收益僅為22,637美元，年回報率不到6%；至於持有現金的話，總額11,029美元相比，持續投資股票的回報率接近17倍。

因此，無論哪個政黨執政，持續投資的重要性都不容忽視，即使期間市場出現波動，資產表現實際循環反復。從宏觀角度看，市場的高峰及低谷相互交替。因此，有效的投資策略其實非常簡單，只需維持參與度，緊貼每個市場升浪，並謹記資產增長源於長期投資而非短期投機，同時關注市場趨勢，避免因短期波動而做出衝動的投資決策，將有助實現長綫投資目標。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

編輯：葉麗雯

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