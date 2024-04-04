廣發郭磊：3月製造業景氣回升 小型企業貢獻顯著

國家統計局發布2024年3月中國採購經理指數（PMI）運行情況，報告顯示，3月製造業PMI為50.8，按月上行1.7個點，高於臨界點，製造業景氣回升（見圖1）。郭磊表示，此前廣發證券曾預計，根據EPMI特徵，「3月製造業PMI大概率按月上行回升，中性預計3月PMI為50.3」，然而實際上3月PMI數據明顯高於該預期。

郭磊表示，3月是節後復工季，PMI按月季節性回升並不意外，意外的是幅度進一步以往超季節性水平。關於其背後的驅動因素，從企業類型分項看，3月貢獻明顯偏高的是小企業PMI，按月上行達3.9個點（見圖2）。

郭磊提到，小企業主要是出口需求敏感型、服務業需求敏感型，其與新出口定單有較高的相關性。恰恰出口、服務業這兩個領域3月改善較為明顯，出口定單指數按月上行5個點，創13個月以來最高；服務業按月上行1.4個點，讀數創9個月以來最高......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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