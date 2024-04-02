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疫前物價記憶 不易被遺忘

國際 22:20 2024/04/02

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到油站入油所支付的金額，是不少美國人感受通脹的最切身指標，每加侖油價多少，清晰、一目了然。在美國生活，車是必需品，意味入油是恒常消費活動。美國沒有高鐵，反而公路系統完善，很多時穿州多省都靠汽車，有長途駕駛的實際需求，也是當地電動車需求較難提振的原因之一。今年是選舉年，居高不下的油價，令拜登（Joe Biden）選情蒙上陰影。

旅客蜂擁而至 京都有苦自己知

拜登政府常常強調，自己成功馴服通脹，通脹率已經受控。這樣講技術上沒錯，聯儲局重視的個人消費開支（PCE）物價指數最新僅升2.5%，惟值得注意的是，這個數值是按年比較之下得出，與去年同期比較，只增加2.5%，惟普通選民量度通脹的尺，與政府數據的量度方法存在明顯落差。

不少人對價錢的印象，仍然停留在高通脹潮之前，即特朗普（Donald Trump）執政時期。目前美國全國平均汽油價達到3.54美元，較俄烏戰爭爆發初期近5美元的高位有回落，不過美國公眾對價錢感覺，往往停留在疫前低通脹期，用那時的物價來比較。翻查資料，特朗普離任時，平均油價僅每加侖2.39美元，現時與當時比升了48%。

事實上，特朗普執政時，每加侖油價從未升穿3美元水平，反而拜登執政時期，汽油價大部.....更多內容，訂戶請登入。

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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