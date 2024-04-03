國壽復增長 估值望回升

中國人壽（02628）今年盈利可恢復增長，1年新業務價值和A股今年都有望上升，冀成股價動力。

國壽2023年收入按年跌7%至3,447億元人民幣，盈利跌30%至462億元人民幣，每股盈利1.63元人民幣

...