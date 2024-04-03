國壽復增長 估值望回升 財金專欄 2024/04/03 分享： 分享： 中國人壽（02628）今年盈利可恢復增長，1年新業務價值和A股今年都有望上升，冀成股價動力。 國壽2023年收入按年跌7%至3,447億元人民幣，盈利跌30%至462億元人民幣，每股盈利1.63元人民幣 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股復活 恒指衝 撑 上檢閱（第四版） 2024/04/02 港股復活 恒指衝 撑 上檢閱（第四版） 中字股實力談 - 港股似見底 4月多數升 2024/03/29 港股似見底 4月多數升 中字股實力談 - 【天堂與地獄】港股粉飾後 4月的機5月的危（第四版） 2024/03/28 【天堂與地獄】港股粉飾後 4月的機5月的危（第四版） 中字股實力談 - 今年將復甦 信証趁跌買 2024/03/28 今年將復甦 信証趁跌買 中字股實力談 - 2024奧運年 安踏有睇頭 2024/03/27 2024奧運年 安踏有睇頭 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 上海證券交易所綜合股價指數 中國證監會 內含價值 新業務價值 中國人壽（02628）