杜拜王子惹議 下月真的來港開家辦？ 財金專欄 2024/04/03 分享： 分享： 在一帶一路國家戰略下，中東近年被香港視為重要發展機遇。但近日的杜拜王子風波卻引起熱話，究竟事件如何？ 僅28歲 少接受國際媒體訪問 話說來自杜拜統治家族的王子Sheikh Ali Bin Rashed ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 樓市中國經濟美大選 陳啟宗怎預測 2024/04/02 樓市中國經濟美大選 陳啟宗怎預測 有政戲 - 搶家族辦公室 特首與泰首富有段古 2024/03/28 搶家族辦公室 特首與泰首富有段古 有政戲 - 長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 2024/03/27 長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 有政戲 - 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 2024/03/26 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 有政戲 - 後23條 盛事吸外地客助闢謠 2024/03/25 後23條 盛事吸外地客助闢謠 政治 家族辦公室 香港 一帶一路 阿聯酋 杜拜 沈運龍 美元