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杜拜王子惹議 下月真的來港開家辦？

財金專欄 2024/04/03

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在一帶一路國家戰略下，中東近年被香港視為重要發展機遇。但近日的杜拜王子風波卻引起熱話，究竟事件如何？

僅28歲 少接受國際媒體訪問

話說來自杜拜統治家族的王子Sheikh Ali Bin Rashed

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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