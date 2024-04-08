每年的4月7日是「世界衛生日」，旨在喚起各界對衛生和健康的關注，除了關注身體健康，心靈健康亦同樣重要。除了日常生活、工作及人際關係外，財務狀況亦與情緒健康息息相關，財政壓力同時影響心理狀態。

富達國際早前發表的《全球情緒調查》發現，港人情緒有明顯改善，近7成的受訪者對未來六個月的前景感到樂觀。至於港人壓力的來源，不少人表示與財務相關，有超過6成受訪者表示分別擔憂「生活成本上升」、「退休儲備不足」及「經濟前景」等問題。

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作為強積金計劃成員，投資時的情緒管理和理性思維非常重要，也是健康投資的必要關鍵。而投資涉及金錢及風險，甚至影響長遠的人生目標規劃。當市況出現大幅波動時，即使經驗豐富的投資者也可能會感到惶恐不安或情緒不勝負荷，於情緒牽動時作出的決策可能導致不明智的決定令投資成果造成重大影響，例如對市場波動過度反應、慌不擇路的買賣和追逐熱門投資項目等行為。

以理性思維部署強積金

大家應保持理性、有條理和審慎的思維部署長期的強積金投資，因為退休儲蓄是一項長達數十年的投資及過程，期間一定會經歷不同的經濟周期，資產表現也會隨之出現波幅。但成員應該專注於長期的儲蓄目標，而不是暫時的市場波動所產生的帳面盈虧，以免打亂既定的退休部署，甚至影響長綫的投資回報。

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除了調整心態外，透過......

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編輯：蕭悅潾

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