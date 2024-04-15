景順：日圓具2長期結構性助力

日圓是今年以來表現最遜色的主要已發展市場貨幣，兌美元跌近7%。雖然日本央行（下稱「日央行」）已結束其負利率政策、孳息率曲綫控制（Yield Curve Control，簡稱「YCC」）及其他非常規政策工具，但結果依然如此。

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日央行的鴿派聲明，加上其繼續購買日本政府債券，或意味日圓將繼續於當前水平徘徊。

日圓跌近155水平 日財務省或出手干預

另一方面，美國聯儲局今年的降息幅度可能有限，加上美國經濟增長環境更加穩健（點擊圖片放大），通常預示着美元走強而日圓走弱。此趨勢可能會令日圓持續受壓，但若日圓兌美元向155的水平下跌，日本財務省可能會出手干預。

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預計日央行將先於市場預期，在6月或7月再次加息，日圓所受的壓力或會有所緩解。因為近期的企業短觀調查（Tankan survey）顯示，企業狀況穩健良好，企業的長期通脹預期仍高於2%。鑑於日本陷入滯脹已有數十年之久，上述調查結果是十分正面的訊號。

日家庭消費仍脆弱 日央行幣策續審慎

不過，日央行對於收緊貨幣政策可能會維持審慎的態度，特別是考慮到家庭消費仍然脆弱。

長遠而言，預期結構性因素將會為日圓帶來部分支持。當中包括......

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