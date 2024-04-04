減息降臨前的投資攻略

兩年來，息口連升，按揭負擔愈趨沉重，不少有樓的朋友亦紛紛呻苦。2024年，減息有望降臨，作為精明投資者，必須在減息前，及早調整策略部署，抓緊不同市況下的投資機遇。

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自去年7月以來，美聯儲一直將利率維持在5.25%至5.5%的水平，市場普遍預期，今年下半年有望迎來2至3次減息。倘減息實現，率先受惠的自是有按揭在身的業主們。

高息時代接近尾聲？

為了應對高企的通脹率，美聯儲由2022年3月至2023年7月期內的一年半期間，決議加息11次，累計幅度合共550個點子。而自去年9月起至今，美國FOMC亦持續4次維持利率不變，許多市場人士視之為減息訊號，亦即是加息周期正式接近尾聲。

美國減息當然是金融市場的頭等大事，對個人投資者而言，其投資組合的配置及部署也是重要考量。近2年銀行推出不少定存優惠吸引客人，坊間最高的一年定存利率逾5%，定存成為很多風險承受能力較低、投資取態保守投資者的資金避風港。但隨着減息步伐逐漸靠近，存款利率已經開始下降，高息存款的時代或將過去，如果投資者希望繼續月月收息，就必須調整現有的投資組合，以應對減息帶來的影響。

作為理財顧問，我們一直建議投資者定期檢視組合配置，在減息落實前，或可藉此機會，重新評估現有策略是否符合市場環境和投資目標。

減息或成真 投資組合的加與減

假設目前的投資組合如下︰

債券︰20%

股票︰20%

定期存款︰50%

其他投資（如房地產或商品等）︰10%

增加股票配置

減息對股市通常是利好消息，低利率刺激企業貸款和消費支出，進而推動股票價格上漲。因此，投資者可以考慮增加股票比例，尤其是金融、房地產和消費品等受惠於低利率環境的行業，或是具有良好盈利增長的龍頭行業。

研究顯示，正常化減息（Normalization Cut）下，股市後續一年亦有不俗回報表現。正常化減息即是加息周期純粹因為通脹壓力而導致，而不涉及經濟衰退的因素。這情況曾經於1984年，1995年和2019年發生，回看歷史數據，標普500指數在一年後來的平均升幅達13.2%。

增加債券配置

由於利率下降，現有債券利率相對更具吸引力，因此價格普遍呈上升趨勢。市場憧憬2024年通脹回落，因此投資者可以逐步增加對利率敏感的主權債券或高評級債券，充分利用減息周期對債券的推動作用。如果目前大部分資產配置依然在現金或定存，可以考慮增加債券部分的投資比例，但需要注意的是，債券價格上漲的趨勢不會長時間持續，當新發行的債券利息與現有債券相近時，舊有債券價格的亦會趨於平穩。



存款吸引力減弱

減息環境下，存款和現金的吸引力會相對減弱。以過去22個減息周期的投資回報為例，聯儲局開始減息後的12個月，現金表現明顯較股市及債市落後，股票平均表現較持有現金高出9%。

在過去兩年的高息環境，很多投資者可能認為「現金為王」。現金或具靈活性的短期存款，非常適合作為建立短期儲備金以應付任何短期或緊急支出。但作為較長期的財富增值或理財目標，如退休儲蓄、子女教育等，從長遠的角度並非最明智之選。根據施羅德的數據分析，從1926年到2022年，不管投資時長是1個月還是20年，現金能跑贏通脹的概率大概只有50%至60%，但只要投資時期拉長達到20年，股票市場跑贏通脹的概率都能達到100%。



我們無法預測減息的確切時間，但就目前的種種迹象來看，息口已經見頂。想建立長期財富的投資者可以考慮將儲蓄現金分散到其他資產類別，提高跑贏通脹的概率。不過最後提醒，無論進行任何投資，投資者應先了解個人風險承受能力及長短期的投資目標，建議咨詢專業的投資顧問，以獲得個人化的投資建議。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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