殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪

中東局勢最新有重大發展，以色列發動了影響巨大的襲擊，向伊朗駐敘利亞領事館施襲，導致伊朗革命衞隊高級指揮官死亡，伊朗極為不滿，揚言報復。以色列還襲擊了盟友，加沙的世界中央廚房（World Central Kitchen）車隊也受襲擊，造成歐美盟國的人道救援人員死亡，國際社會譁然，若果不是誤炸，則反映以方漸失去理智，局勢失控的機會愈來愈高。

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