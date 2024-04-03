殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 國際 23:03 2024/04/03 分享： 分享： 中東局勢最新有重大發展，以色列發動了影響巨大的襲擊，向伊朗駐敘利亞領事館施襲，導致伊朗革命衞隊高級指揮官死亡，伊朗極為不滿，揚言報復。以色列還襲擊了盟友，加沙的世界中央廚房（World Central Kitchen）車隊也受襲擊，造成歐美盟國的人道救援人員死亡，國際社會譁然，若果不是誤炸，則反映以方漸失去理智，局勢失控的機會愈來愈高。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 疫前物價記憶 不易被遺忘 2024/04/03 疫前物價記憶 不易被遺忘 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/03 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 2024/03/28 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 2024/03/28 巴爾的摩塌橋 經濟衝擊微 日圓跌勢 已到盡頭？ 2024/03/27 日圓跌勢 已到盡頭？ 你可能感興趣 疫前物價記憶 不易被遺忘 13:07 2024/04/03 疫前物價記憶 不易被遺忘 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 19:21 2024/04/03 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 22:57 2024/03/28 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 最新專欄文章 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/03 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 疫前物價記憶 不易被遺忘 2024/04/03 疫前物價記憶 不易被遺忘 國金札記 - 美民難忘物價低 拜登選情蒙陰影 2024/04/03 美民難忘物價低 拜登選情蒙陰影 國金札記 - 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/02 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 國金札記 - 日本旅業復常 反令居民苦惱 2024/03/29 日本旅業復常 反令居民苦惱 地緣政治 敘利亞 中東局勢 黎巴嫩 伊朗 也門 美國 以色列