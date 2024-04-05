楊德龍：幣策與財策協調發力 有望提升復甦預期

製造業PMI出現回升利好中國經濟復甦。

人行購買國債有助於提高財政政策靈活性以及貨幣政策的有效性。

居民儲蓄未來轉移的方向就是資本市場。

近期公布的經濟數據顯示，中國經濟逐步形成復甦態勢，特別是3月30日中國物流與採購聯合會以及國家統計局聯合發布發布的3月製造業數據，該數據顯示3月PMI增至50.8，已重回擴張區間，提振投資者的信心。

3月中國製造業PMI指數按月上升1.7個百分點，製造業PMI已經連續五個月在50%以下。前海開源基金首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事楊德龍表示，這次在3月重回擴張區間表明隨着穩經濟增長的政策逐步落地，支持國内市場回升的因素正在逐步增多，所以製造業PMI出現回升，是利好的訊號。

中國版量化寬鬆提高財政效率

楊德龍表示，近期市場對量化寬鬆討論較多，很多投資者都比較關注人行直接買國債的行為來提振經濟增速，這甚至被稱為中國版量化寬鬆（QE）政策。楊德龍提到，當前經濟增長面臨幾個關鍵問題，包括房地產、地方債風險、貨幣政策的選擇以及居民消費信心不足、企業投資信心不足等多個方面。

這些問題從全球範圍來看都有一定的挑戰，不僅僅侷限於中國，楊德龍表示，要解決這些問題需要在貨幣政策和財政政策方面進行協調，既需要積極的財政政策來支持經濟增長和就業，也需要貨幣政策靈活、適度來維護貨幣穩定，促進合理的資金流動......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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