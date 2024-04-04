拜登維持撐以立場 要付政治代價 國際 21:05 2024/04/04 分享： 分享： 美國與以色列一向親密盟友，一來猶太人在美國政商界影響力大，其次從戰略角度，美國在中東需要戰略盟友，而以色列區內少見價值觀與美國接軌的民主國家，支持以色列符合美國利益。這種特殊關係，導致了今次加沙戰爭中，美國對以色列的堅定支持。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 今日 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 疫前物價記憶 不易被遺忘 今日 疫前物價記憶 不易被遺忘 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/03 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 2024/03/28 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 AI非泡沫 施羅德解構AI經濟效益 2024/04/02 AI非泡沫 施羅德解構AI經濟效益 你可能感興趣 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 今日 16:07 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 疫前物價記憶 不易被遺忘 今日 10:27 疫前物價記憶 不易被遺忘 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 19:21 2024/04/03 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 最新專欄文章 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 今日 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 疫前物價記憶 不易被遺忘 今日 疫前物價記憶 不易被遺忘 國金札記 - 以軍殺伊將領襲盟友 中東局勢更添動盪 今日 以軍殺伊將領襲盟友 中東局勢更添動盪 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/03 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 國金札記 - 美民難忘物價低 拜登選情蒙陰影 2024/04/03 美民難忘物價低 拜登選情蒙陰影 地緣政治 外交 政治 軍事 石油 拜登 巴勒斯坦 以色列 美國