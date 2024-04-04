拜登維持撐以立場 要付政治代價

美國與以色列一向親密盟友，一來猶太人在美國政商界影響力大，其次從戰略角度，美國在中東需要戰略盟友，而以色列區內少見價值觀與美國接軌的民主國家，支持以色列符合美國利益。這種特殊關係，導致了今次加沙戰爭中，美國對以色列的堅定支持。

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