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拜登維持撐以立場 要付政治代價

國際 21:05 2024/04/04

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美國與以色列一向親密盟友，一來猶太人在美國政商界影響力大，其次從戰略角度，美國在中東需要戰略盟友，而以色列區內少見價值觀與美國接軌的民主國家，支持以色列符合美國利益。這種特殊關係，導致了今次加沙戰爭中，美國對以色列的堅定支持。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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