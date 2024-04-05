華能虧轉盈 估值最便宜

華能國際（00902）2023年轉虧為盈，2024年盈利料有六成增長，預測息率保守7.2厘以上。

華能2023年收入按年升3%至2,544億元人民幣，但燃料成本下跌8%至1,566億元人民幣，全年虧為盈

...