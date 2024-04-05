華能虧轉盈 估值最便宜 財金專欄 2024/04/05 分享： 分享： 華能國際（00902）2023年轉虧為盈，2024年盈利料有六成增長，預測息率保守7.2厘以上。 華能2023年收入按年升3%至2,544億元人民幣，但燃料成本下跌8%至1,566億元人民幣，全年虧為盈 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 國壽復增長 估值望回升 2024/04/03 國壽復增長 估值望回升 中字股實力談 - 港股復活 恒指衝 撑 上檢閱（第四版） 2024/04/02 港股復活 恒指衝 撑 上檢閱（第四版） 中字股實力談 - 港股似見底 4月多數升 2024/03/29 港股似見底 4月多數升 中字股實力談 - 【天堂與地獄】港股粉飾後 4月的機5月的危（第四版） 2024/03/28 【天堂與地獄】港股粉飾後 4月的機5月的危（第四版） 中字股實力談 - 今年將復甦 信証趁跌買 2024/03/28 今年將復甦 信証趁跌買 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 派息比率 中國發改委 上升通道 發電量 中國