杜拜王子續集 兩焦點續發酵

清明假前，本欄寫了杜拜王子來港成立家族辦公室的爭議，過去兩天，此事繼續發酵；一方面，王子被揭原來曾出道做歌手；另方面，也有業界說，只要是合法合規的正當商人，應該都歡迎來港投資。

王子阿里（Sheikh

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