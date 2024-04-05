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杜拜王子續集 兩焦點續發酵

財金專欄 2024/04/05

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清明假前，本欄寫了杜拜王子來港成立家族辦公室的爭議，過去兩天，此事繼續發酵；一方面，王子被揭原來曾出道做歌手；另方面，也有業界說，只要是合法合規的正當商人，應該都歡迎來港投資。

王子阿里（Sheikh

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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