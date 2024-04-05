杜拜王子續集 兩焦點續發酵 財金專欄 2024/04/05 分享： 分享： 清明假前，本欄寫了杜拜王子來港成立家族辦公室的爭議，過去兩天，此事繼續發酵；一方面，王子被揭原來曾出道做歌手；另方面，也有業界說，只要是合法合規的正當商人，應該都歡迎來港投資。 王子阿里（Sheikh ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 杜拜王子惹議 下月真的來港開家辦？ 2024/04/03 杜拜王子惹議 下月真的來港開家辦？ 有政戲 - 樓市中國經濟美大選 陳啟宗怎預測 2024/04/02 樓市中國經濟美大選 陳啟宗怎預測 有政戲 - 搶家族辦公室 特首與泰首富有段古 2024/03/28 搶家族辦公室 特首與泰首富有段古 有政戲 - 長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 2024/03/27 長假多港人北上 業界盼惠港措施早來 有政戲 - 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 2024/03/26 23條後應拼經濟 垃圾徵費「生不逢時」？ 政治 家族辦公室 杜拜 香港 立法會 歌手 國際金融中心 阿聯酋 沈運龍 金融服務