法巴譚慧敏評美股：七雄變四雄 AI投資新趨勢
財金猛人追蹤 08:28 2024/04/09
法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏接受《Money Times》專訪時表示，美股目前仍然處於牛市，除了AI概念的助推之外，還有市場憧憬聯儲局將於今年減息3次帶來的樂觀情緒。不過她認為，當美國真正開啟減息時，美股或會出現較一定幅度的調整。
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「聯儲局會議點陣圖顯示，今年有機會減3次息，令到市場繼續對於減息有憧憬，市場就繼續很利好。但未來有機會出現的就是，當真正開始減息，調整就會出現，就好像日本央行宣布加息後，日圓不升反跌，因為很多時候市場會buy the rumor sell the fact.（趁謠言時買入，趁事實公布時賣出）。」
她認為，目前AI的發展僅處於初期階段，並未至於是泡沫，更相信AI將為各行業的生產效率帶來正面影響......
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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes
欄名 : MT專訪
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