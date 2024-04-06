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一浪高一浪 中石油收集

財金專欄 2024/04/06

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中石油（00857）2月升穿6元阻力，中期利漲，近6元收集，5.5元止蝕，中期目標8.2元。

中石油昨收報7.12元，跌0.7%，全日總成交額6.89億元。

技術分析：6元阻力變支持

中石油月綫圖顯示，中石

...

撰文 : 林瑞芬

欄名 : 股海導航

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