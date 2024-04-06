一浪高一浪 中石油收集 財金專欄 2024/04/06 分享： 分享： 中石油（00857）2月升穿6元阻力，中期利漲，近6元收集，5.5元止蝕，中期目標8.2元。 中石油昨收報7.12元，跌0.7%，全日總成交額6.89億元。 技術分析：6元阻力變支持 中石油月綫圖顯示，中石 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林瑞芬 欄名 : 股海導航 相關文章 恒指15400至17400上落 今日 恒指15400至17400上落 你可能感興趣 恒指15400至17400上落 今日 01:00 恒指15400至17400上落 最新專欄文章 恒指15400至17400上落 今日 恒指15400至17400上落 中期趨勢向上 廣深鐵路低吸 2024/04/05 中期趨勢向上 廣深鐵路低吸 重汽頭肩底 目標價26元 2024/04/04 重汽頭肩底 目標價26元 時代電氣RSI 突破下降軌 2024/04/03 時代電氣RSI 突破下降軌 守保歷加中軸 聯通反覆上升 2024/03/29 守保歷加中軸 聯通反覆上升 技術分析 新能源 派息 石油 中國石油股份（00857） 美元