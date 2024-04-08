渣打紀文博：經驗告訴我們 美元現金回報跑輸通脹

我有一位朋友是衝浪愛好者，他經常提醒我，如果能夠抓住真正的波浪並成功駕馭，便會感受到衝浪與在岸邊踩水有天淵之別。

然而，衝浪的判斷力和技巧是需要時間培養出來的，即使是最熟練的衝浪者，突如其來的海浪仍然會令他們措手不及。

2024年開局強勁

2024年迄今，股市的升勢凌厲，這股浪潮確實值得抓緊。全球股市到目前為止已經上升了約7%，我們看好的美國和日本市場獨領風騷。

然而，債券市場年初表現平平，錄得正回報的是風險更高、更「類似股票」的高收益債。優質投資級債面對阻力，原因是通脹居高不下，導致聯儲局決策者發出推遲啟動寬鬆政策的訊號，促使市場將聯儲局首次減息的預期推遲至6月。這使市場現在的評估與我們本身對聯儲局利率的預期一致。

對增長樂觀還是過度熾熱？

投資者應否繼續追逐股市浪潮？就美國股市而言，樂觀者認為，潛在的盈利基本因素依然強勁，就業市場仍具彈性，隨着通脹放緩，聯儲局可能會預先減息以防止經濟衰退。然而，悲觀者認為，目前的估值過高，而且升幅集中於科技股龍頭（「六巨頭」）異常狹窄。

對科技業的見解可能有助我們作出分析。毫無疑問，盈利增長強勁的觀點是有一定道理的。就2024年預期盈利增長而言，美國科技和通訊服務業位列前三（見表一）......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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