紐約梅隆：選擇優質企業並長期持股

在美國就業人口數據有所改善之際，失業率亦同時下降。如此看來，美國聯儲局距離完成任務仍有一段頗長的路要走。

市場早前因憧憬減息而推動股市大升，然而這接近歷史性高位的強勢並未能一直維持。當時不少投資者估計，聯儲局可能會在3月減息，但很顯然過分樂觀，官員似乎傾向於在夏季前按兵不動。可見市場對貨幣政策的猜測對市場的影響龐大。雖然我們相信零利率政策時代的終結很可能帶來動盪，但即使如此，這幾個月以來的市場情緒變化可說是頗為極端。

過於熱衷猜測未來走勢是短期主義的典型表現。除非通脹再次攀升，否則利率很可能會在今年下調。從長期投資角度來看，第1次減息是在3月還是6月、年內減息多少次，真的那麼重要嗎？我們只要知道資本成本上升就已足夠。無論中性利率將處於哪個水平，超低借貸成本的情況在可見的未來都不會再次出現，這對尋求可持續長期投資回報的投資者來說，是一個重要的考慮。

十多年來，低息資金讓具有顛覆性商業模式的初創公司能夠推行以債務帶動發展的策略。盡管盈利並非這些公司的首要目標，但只要持續有增長，這些公司便會受投資者追捧......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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