【華為追蹤】華為智界S7「減價增配」二次上市開啟交付 豐田將與華為合作打造智能駕駛方案（持續更新）

華為由任正非於1987年創立，是總部位於深圳市的跨國科技公司，業務以研發和製造通訊裝置、消費電子產品為主，還涉足軟件開發、設計生產積體電路、光伏和電動車等跨界產品。一文瀏覽華為最新動向：

20240412 華為智界S7「減價增配」二次上市 開啟海量交付

華為11日舉行鴻蒙生態春季溝通會，華為鴻蒙智行與奇瑞汽車共同打造的智界S7「減價增配」二次上市。五款車型售價區間與此前四款車型一樣，為24.98萬元（人民幣．下同）至34.98萬元。華為常務董事、終端BG CEO、華為智能汽車解決方案BU董事長余承東透露，智界S7上市僅七個月，累計大定已突破17.4萬輛，即日開啟海量交付，稱「智界S7不是期貨是現貨，而且是最好的現貨」。他還透露，問界新M5將在4月23日發布，在北京車展展出。

此次溝通會上，華為還發布了首款柔性OLED的筆記本電腦華為MateBook X Pro，主打輕薄和AI性能，售價11,199元起。華為MateBook X Pro還接入了盤古大模型，是華為筆記本電腦首次應用盤古大模型，而且新機還將搭載文心一言等第三方大模型，提供生成式AI能力。

此外，余承東宣布，目前已有超4,000個應用加入鴻蒙生態。從今年1月18日華為宣布首批200多家應用廠商正在加速開發鴻蒙原生應用，到3月底超4,000個應用，短短兩個月增長幅度高達20倍，覆蓋更多垂域應用。余承東還透露，HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版將於6月開啟Beta，並將在6月舉辦每年一度的開發者大會。

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20240410 華為官宣周四辦春季溝通會

華為終端官方微博發文宣布，華為鴻蒙生態春季溝通會將於4月11日（周四）下午2時30分舉行，並指鴻蒙智行的新版本智界S7，以及華為MateBook新品將會亮相。至於外界密切關注的華為P70系列手機，官宣中未有提及。

市場有消息指，華為P70系列或將如去年華為Mate60系列一樣推出「先鋒計劃」，不再開發布會，而是直接開售。《新浪科技》引述北京多家華為門店指出，華為P70系列是否會推出「先鋒計劃」，以及具體何時發布，目前還沒接到通知，但華為P70系列已經可以開始盲訂，暫時不需要支付定金。

20240409 豐田將與華為合作打造智能駕駛方案

綜合媒體報道，日本汽車製造商豐田（日：7203）全球車型智能駕駛方案將採用「豐田＋華為＋Momenta」三方聯合方案模式。據悉，中國自動駕駛公司Momenta和華為分別提供軟件和硬件方案，三方深度合作並整合。

華為目前在汽車領域有三種合作模式，分別為零部件模式、華為提供解決方案的HI模式以及華為深度參與產品定義和銷售的智選模式。報道指，豐田或採用華為參與程度相對較低的第一種模式。

供應鏈人士表示，除合作方相關技術在業內領先外，華為在國內智駕市場較高的認知度，也可能是豐田選擇這種合作模式的重要原因。據豐田中國內部人士透露，在今年北京車展期間，豐田方面將宣布與中國大廠深化合作的具體規劃。

20240406 傳華為創辦人任正非下令禁講「遙遙領先」 違者罰1萬元

相信有留意華為產品及消息的人，對「遙遙領先」一詞並不陌生。因華為董事余承東洗腦式地提及「遙遙領先」，使該詞成為華為另類代名詞，華為更曾申請將「遙遙領先」註冊為商標。然而，中國內地媒體近日傳出，「遙遙領先」已成為了華為內部禁語。

內媒《鈦媒體》創始人趙何娟近日發文稱，「據可靠消息說，任正非（即華為創辦人）都不得不在在華為內部給老余（即余承東）下了『禁令』，每再提一句『遙遙領先』罰款一萬（人民幣，即約1.1萬港元）。」相關消息引起網友熱議，更令「任正非據傳下禁令一句遙遙領先罰款一萬」的主題標籤登上今日的微博熱搜。

惟《元新聞》就此向余承東求證時，他直言這是「謠言」。此前他亦曾表示，「有時候一場發布會可能最多只有一個『遙遙領先』，甚至一個都沒有。只有領先比較多的時候，才會說在這個領域遙遙領先。」而要說出「遙遙領先」亦並非易事，每一個領先的背後都代表著華為研發創新、強大的技術投入和不斷的努力。

華為與「遙遙領先」的淵源起自2020年，當時余承東於華為Mate 40系列發布會上共說14次「遙遙領先」，以形容華為與同行的差距，自此也成為中國網絡的流行語。就連小米董事長雷軍在最近的小米SU7發表會上也說出「遙遙領先」一詞，並稱余承東將這個詞彙植入了每個人的腦海。

【華為2023年業績報告】淨利潤增144%達870億

精美圖輯：歐式主題的華為小鎮

華為不僅對其員工待遇優渥，還投入大量資金建造了歐式主題的華為小鎮（詳見下圖）。位於東莞松山湖溪流坡村的華為牛角校區，耗資100億元人民幣建設，面積為127公頃。小鎮分成12個區域，每個區域均以歐洲著名城市為設計藍本，令人感覺仿佛置身歐洲小鎮。

園區內有許多與周圍環境和諧共融的人文空間，可以提供休憩處讓員工遠離工作壓力。其中還有一條歐式鐵路貫穿整個園區，作為小鎮内的交通工具。該列歐式電車還採用華為研發的快速充電技術，每一次到站即可進行快速充電。

（請瀏覽以下圖片）

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編輯：張夏寧

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