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【高息攻略】摩根士丹利 電訊股收息全攻略（附目標價及股息預測）

研究報告 07:07 2024/04/08

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三隻中資電訊股—中移動 （00941） 、中電信 （00728） 、中聯通 （00728） —已於3月底發布業績，承諾未來提升派息比率，進一步增加收息價值，獲摩根士丹利看好。該行料三企在國企改革的背景下提高股東回報。

在國資委支持下，摩根士丹利看到電訊商積極地管理市值並提高股東回報。提高派息比率是回饋股東最直接的方式，三企2023年的派息比率已見增加2至5個百分點不等。

在此之上，中移動及中電信的管理層均承諾將在2024至2026年逐步提高派息比率，達至不少於75%，同時中移動今年也啟動了股份回購。至於未作承諾的中聯通，摩根士丹利則估計其派息比率可每年穩步增長5個百分點。

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摩根士丹利認為，電訊商提高股東回報的方式是由持續的國企改革推動，並由穩健的收益增長、持續改善的現金流以及強大的資產負債表所支持。摩根士丹利預測，三大電訊商合共的服務收入在2024年將增長5.7%，略低於2023年的6.2%；合共的淨利潤在2024年將增長7.1%，略高於2023年的6.6%。

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三大電訊商淨利潤保持良好增長，一方面靠收入增長，一方面則靠CapEx（資本開支）的節省。摩根士丹利按照三企管理層對資本開支的指引測算，中聯通的CapEx按年節省12%為最多，中移動按年省4.4%次之，中電信省最少僅2.9%。合共計算，三大電訊商2024年總CapEx將下降6%，CapEx佔服務收入的百分比將下降到18.9%。

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摩根士丹利認為......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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