【星級名家】曾淵滄：投資天然資源應小心選擇（一文盡覽持續更新）

星級名家曾淵滄，經常為《MoneyTimes》分享最新觀點，現一文盡覽曾淵滄系列文章（包括專訪+專欄）如下：

專訪曾淵滄：嚴選真‧高息股

20240408曾淵滄：投資天然資源應小心選擇

過去許多年，全球天然資源的價格往往與美元掛鈎，美元升值，則資源價格下跌，美元貶值，則資源價格上漲。不過，近期這種情況出現了改變。黃金價格上漲，石油價格上漲，銅、鋁…….都在漲。為甚麼？

原因也是相當多元化，黃金價格上漲是有些國家的中央銀行對美元的長遠價值失去信心，拜登對俄羅斯的貨幣制裁更加強這種擔憂，於是外貿順差得到的錢不再用來購買美國國債，而是買黃金，也買石油，這是國家大戰略的一部分，中國，印度就是如此。印度成為全球第二大的黃金消費國，政府買金，老百姓也買。

展望未來，美元滙價已有見頂迹象，如果美元貶值，石油價格會再進一步上漲。黃金，石油價格上漲，其他天然資源的價格也隨之上漲。簡單的說，全球天然資源價格上漲是看跌美元的反應。

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20240402曾淵滄：三大電訊將迎數年高派息

中國三大通訊企業已先後公布業績，因為5G網絡投資高峰期已過，三大電訊公司的資本開支正在下降，也因此有能力在目前及未來數年派發高股息。

中移動 （00941） ，中電信 （00728） 與中聯通 （00762） 已先後公布業績，都很不錯，中移動的收入突破1萬億元人民幣（下同）按年上升7.7%，中電信收入也增加至5,000多億元，按年增長6.9%，中聯通收入也達3,700億元，增長5%。

在目前高息環境之下，對投資者來說，派息更重要，論股息率，則中移動是首選，而且預言未來幾年，年年會增加派息比率，最終達75厘。

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20240325曾淵滄：多隻藍籌股前景仍樂觀

上周末，因為有數家大型上市企業公布的業績倒退，導致股價受壓，影響了整體股市的氣氛，帶動更多隻藍籌股股價跟着下跌，恒指也大幅下跌。

其中，長實 （01113） 較為明顯，長實去年度幾乎只有沙田名日．九肚山的售樓收益45億元入帳，使到賣樓收益大幅下降，而且土地儲備降至8年新低，這使到股票在上周五大幅下跌。不過正如李澤鉅所說影響香港的壞消息「似乎已經出晒」，如辣招已經取消、加息周期見頂，以及經濟有復甦迹象，任何事都有周期，現時樓市「似乎下行的機會率比上行機會率低」，因此也不必太悲觀。

土地儲備少實際上更應該說是好消息，這表示長實在過去幾年沒有高價買地。否則，不但土地成本高，負債比率也會上升，面對過去兩年多的高利率環境，不可能沒有壓力。

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編輯：張夏寧

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