【電動車角力】中國就歐盟補貼調查提嚴正交涉（持續更新）

2024年中外科技角力無處不在，AI領域之外，電動車、智能汽車也是不容忽視的領域，特別是中國車企的成本及技術優勢，勢必引來美國更多打壓。以下為中外最新電動車研發動向：

2024/04/11 中國就歐盟補貼調查提嚴正交涉

中國商務部公告，商務部貿易救濟局主要負責人昨日（4月10日）會見歐盟委員會貿易防御司司長盧卡斯，就歐盟對中國風力渦輪機供應商發起補貼調查以及再次發布關於中國經濟存在「嚴重扭曲」的報告等問題進行嚴正交涉。

中方指出，這是歐盟近兩個月內利用《外國補貼條例》（FSR）對中國企業發起的第四起調查案件，有關調查均針對中國新能源相關企業，目標指向明顯，不僅嚴重損害中國企業赴歐開展投資貿易合作的信心，干擾中歐產業互利合作，也將影響全球應對氣候變化的努力和綠色轉型的進程。中方又批評，歐方在調查過程中，肆意歪曲補貼定義，程序標準不公開不透明，是一種以公平競爭之名損害公平競爭環境的保護主義行為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法。

德國智庫「基爾世界經濟研究所」發表報告指出，保守估計，中國對國內工業的補貼總額是美國或德國等其他經合組織國家的三到四倍，更全面的研究則顯示這一比率可高達九倍。報告稱，中國政府的補貼政策無處不在，2022年有超過99%的中國上市公司獲得了政府直接補貼，其中電動汽車、風力渦輪機和鐵路機車得到了中國政府的廣泛支持。

報告指出，中國政府補貼的主要受益者包括積極部署出海的電動車製造商比亞迪 （01211） ，其引述公司年報顯示，自2018年至2022年期間，中國政府對該公司的直接補貼總額就高達34億歐元（約合264.37億元人民幣），而且補貼額度有大幅增加的趨勢，從2020年的2.2億歐元（折合約17.11億元人民幣），激增至2022年的21億歐元（折合約163.28億元人民幣）。

2024/04/10 內媒：比亞迪賣一架車淨賺9,000元

據內地媒體《晚點財經》的統計數據顯示，比較2019年末的情況，比亞迪的現金儲備已經實現了8倍的增長。在2021年之前，該公司的每輛車淨利潤還是負值，但到了去年第四季度，每售出一輛車能淨賺9,000元（人民幣‧下同），較2022年的5,600元每輛有了顯著的增長。

盡管比亞迪的單車淨利潤低於大部分車企，但它的利潤水平仍高於國內品牌如長城 （02333） 、吉利 （00175） 、長安和廣汽 （02238） 。然而，與特斯拉相比，比亞迪的賺錢能力仍略遜一籌。特斯拉2023年淨利潤達到149億美元，賣了181萬輛車，單車利潤爲8,000多美元，折合人民幣5萬元，是比亞迪的將近6倍。但是，比亞迪在銷量方面遙遙領先，因此淨利潤大幅提升。

2024/04/09 小米SU7交付有排等 二手現炒價

小米集團 （01810） 的小米SU7供貨緊張的情況下，先前推出的5,000台創始版顯示出了極大的搶手程度。內地傳媒報道某平台上一輛小米SU7 Max創始版的二手車標價為34.98萬元（人民幣‧下同），較官方定價29.98萬元高出5萬元，而該車的行駛里程僅為300公里。

針對小米SU7交付周期愈來愈長的討論，小米工作人員解釋稱，小米SU7標準版和SU7 Max版預計從4月底陸續啟動交付，而SU7 Pro版預計從5月底開始陸續啟動交付。工作人員指出，訂單頁面顯示的「預計4月底啟動交付」意味著從4月底開始，根據訂單順序逐步將車輛交付給車主。 預計交貨時間取決於鎖定訂單的時間和客戶選擇的配置，以訂單頁面顯示的資訊為準。

此外，工作人員還澄清稱，小米汽車發布會上提及的「4月底開始陸續啟動交付」並不意味著「4月底即可交付」。

2024/04/06 馬斯克：特斯拉將在8月8日發布無人駕駛出租車（Robotaxi）產品

特斯拉CEO馬斯克4月5日在社交媒體平台X上發帖宣布：「特斯拉將在8月8日發佈無人駕駛出租車（Robotaxi）產品。」據了解，該產品旨在利用自動駕駛技術，使特斯拉車輛能夠自主接送乘客並收取車費。馬斯克此前曾預測，未來無人駕駛出租車將比人類駕駛的汽車更爲普遍。

除了Robotaxi，特斯拉打贏翻身仗的另一個關鍵，應該就是特斯拉廉價車型Model 2（定價約爲2.5萬美元），馬斯克認爲這將吸引到更廣泛的客戶。爲此，馬斯克還剛剛與媒體打完「口水仗」。此前有媒體援引知情人士的話報道稱，特斯拉已放棄低成本汽車計劃，轉而全力以赴開發自動駕駛出租車Robotaxi。

對此，馬斯克直接回應稱「媒體在說謊」。不過他最新的言論可能表明，自動駕駛出租車將優先於廉價車型Model 2發布。

2024/04/04 特斯拉中國首次推出0利息金融政策

特斯拉（美：TSLA）中國4月3日宣布，針對Model 3、Model Y車型，上綫限時低息置換政策，並首次推出「0利息」分期購車的優惠政策。據悉，4月底前下訂最新款的Model 3、Model Y車型，最長可享3年0息或5年超低息。以3年36期免息舉例，只需7.99萬元（人民幣‧下同）首付，便可開走一台Model Y，日供至多171元。

特斯拉4月2日公布銷售數據，今年前三個月共交付了386,810輛汽車，較分析師先前平均預期的449,080輛低了將近14%。

2024/04/03 首批小米SU7今日交付 雷軍親自交給車主

小米集團 （01810） 的小米SU7創始版今日交付，根據集團董事長雷軍微博，他本人出席並親自交付給首批車主。

2024/04/02 高盛看好小米成爲市場價格領導者

4月2日，根據雷軍微博，明天將在北京亦莊的小米汽車工廠，舉辦小米SU7首批交付儀式。 全國28城交付中心，也將於明天同步開啟交付。

4月3日已可交付的為SU7創始版，價格與普通版相同，但不支援選配配置，訂金不可退，下訂即鎖單，限量5,000台。

截至4月2日凌晨，小米SU7的鎖單量已達4萬輛。 該車的交付周期出現了進一步地延長。 3月31日，小米SU7標準版鎖定訂單後交付週期預計為16至19周，Pro版預計17至20周交付，Max版則需26至29周交付。 至4月2日上午，上述交付週期已分別延長至20至23周、19至22周以及28至31周。

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小米集團 （01810） 進軍車市的首款車型「小米SU7」熱度超預期，自3月29日上市後，首24小時大定88,898台，截至3月31日下午的鎖單量（不可退訂的定單）達2萬張。高盛看好小米SU7擠身中國最暢銷的高端電動轎車之列，接下來小米汽車產能的提升將成市場焦點。

小米SU7細分為三個版本，SU7標準版售價21.59萬元（人民幣‧下同）起，SU7 Pro售價24.59萬元起，SU7 Max售價29.99萬元起。高盛指售價區間符合該行預期，但大定數量遠超預期抽查亦發現三個版本的訂單佔比平均，故看好小米有成爲市場潛在價格領導者而非價格追隨者的能力。

詳見：小米SU7熱爆 高盛看好可領導市場

記者：陳煒傑

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