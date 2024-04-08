【電動車角力】馬斯克：特斯拉將在8月8日發布無人的士（持續更新）

2024年中外科技角力無處不在，AI領域之外，電動車、智能汽車也是不容忽視的領域，特別是中國車企的成本及技術優勢，勢必引來美國更多打壓。以下為中外最新電動車研發動向：

2024/04/06 馬斯克：特斯拉將在8月8日發布無人駕駛出租車（Robotaxi）產品

特斯拉CEO馬斯克4月5日在社交媒體平台X上發帖宣布：「特斯拉將在8月8日發佈無人駕駛出租車（Robotaxi）產品。」據了解，該產品旨在利用自動駕駛技術，使特斯拉車輛能夠自主接送乘客並收取車費。馬斯克此前曾預測，未來無人駕駛出租車將比人類駕駛的汽車更爲普遍。

除了Robotaxi，特斯拉打贏翻身仗的另一個關鍵，應該就是特斯拉廉價車型Model 2（定價約爲2.5萬美元），馬斯克認爲這將吸引到更廣泛的客戶。爲此，馬斯克還剛剛與媒體打完「口水仗」。此前有媒體援引知情人士的話報道稱，特斯拉已放棄低成本汽車計劃，轉而全力以赴開發自動駕駛出租車Robotaxi。

對此，馬斯克直接回應稱「媒體在說謊」。不過他最新的言論可能表明，自動駕駛出租車將優先於廉價車型Model 2發布。

2024/04/04 特斯拉中國首次推出0利息金融政策

特斯拉（美：TSLA）中國4月3日宣布，針對Model 3、Model Y車型，上綫限時低息置換政策，並首次推出「0利息」分期購車的優惠政策。據悉，4月底前下訂最新款的Model 3、Model Y車型，最長可享3年0息或5年超低息。以3年36期免息舉例，只需7.99萬元（人民幣‧下同）首付，便可開走一台Model Y，日供至多171元。

特斯拉4月2日公布銷售數據，今年前三個月共交付了386,810輛汽車，較分析師先前平均預期的449,080輛低了將近14%。

2024/04/03 首批小米SU7今日交付 雷軍親自交給車主

小米集團 （01810） 的小米SU7創始版今日交付，根據集團董事長雷軍微博，他本人出席並親自交付給首批車主。

2024/04/02 高盛看好小米成爲市場價格領導者

4月2日，根據雷軍微博，明天將在北京亦莊的小米汽車工廠，舉辦小米SU7首批交付儀式。 全國28城交付中心，也將於明天同步開啟交付。

4月3日已可交付的為SU7創始版，價格與普通版相同，但不支援選配配置，訂金不可退，下訂即鎖單，限量5,000台。

截至4月2日凌晨，小米SU7的鎖單量已達4萬輛。 該車的交付周期出現了進一步地延長。 3月31日，小米SU7標準版鎖定訂單後交付週期預計為16至19周，Pro版預計17至20周交付，Max版則需26至29周交付。 至4月2日上午，上述交付週期已分別延長至20至23周、19至22周以及28至31周。

------

小米集團 （01810） 進軍車市的首款車型「小米SU7」熱度超預期，自3月29日上市後，首24小時大定88,898台，截至3月31日下午的鎖單量（不可退訂的定單）達2萬張。高盛看好小米SU7擠身中國最暢銷的高端電動轎車之列，接下來小米汽車產能的提升將成市場焦點。

小米SU7細分為三個版本，SU7標準版售價21.59萬元（人民幣‧下同）起，SU7 Pro售價24.59萬元起，SU7 Max售價29.99萬元起。高盛指售價區間符合該行預期，但大定數量遠超預期抽查亦發現三個版本的訂單佔比平均，故看好小米有成爲市場潛在價格領導者而非價格追隨者的能力。

詳見：小米SU7熱爆 高盛看好可領導市場

記者：陳煒傑

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>