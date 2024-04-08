歐元暫1.07至1.1間橫行

盡管從歐央行公開的3月議息會議記錄顯示，大多委員支持6月減息，但有關消息未見為歐元帶來壓力。相信市場更關心，是中東局勢發展，擔心美國會被以色列拖進去中東的紛亂中，從而損害到美元滙價，料歐元暫橫行於

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