歐元暫1.07至1.1間橫行 財金專欄 2024/04/08 分享： 分享： 盡管從歐央行公開的3月議息會議記錄顯示，大多委員支持6月減息，但有關消息未見為歐元帶來壓力。相信市場更關心，是中東局勢發展，擔心美國會被以色列拖進去中東的紛亂中，從而損害到美元滙價，料歐元暫橫行於 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳元 紐元可看高一綫 今日 澳元 紐元可看高一綫 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 英鎊1.25至1.28範圍上落 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 澳元支持料64美仙 今日 澳元支持料64美仙 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 你可能感興趣 澳元 紐元可看高一綫 今日 01:00 澳元 紐元可看高一綫 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 01:00 英鎊1.25至1.28範圍上落 日圓要升還待美國減息 今日 01:00 日圓要升還待美國減息 最新專欄文章 澳元 紐元可看高一綫 今日 澳元 紐元可看高一綫 加元1.36有較大支持 今日 加元1.36有較大支持 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 澳元支持料64美仙 今日 澳元支持料64美仙 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙