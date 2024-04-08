  • 24°C
香港時間 : 2024408日 (週一) 04:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐元暫1.07至1.1間橫行

財金專欄 2024/04/08

分享：

分享：

盡管從歐央行公開的3月議息會議記錄顯示，大多委員支持6月減息，但有關消息未見為歐元帶來壓力。相信市場更關心，是中東局勢發展，擔心美國會被以色列拖進去中東的紛亂中，從而損害到美元滙價，料歐元暫橫行於

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

澳元 紐元可看高一綫
今日
澳元 紐元可看高一綫
英鎊1.25至1.28範圍上落
今日
英鎊1.25至1.28範圍上落
日圓要升還待美國減息
今日
日圓要升還待美國減息
澳元支持料64美仙
今日
澳元支持料64美仙
紐元維持60美仙下吸納
今日
紐元維持60美仙下吸納

你可能感興趣

澳元 紐元可看高一綫
今日 01:00
澳元 紐元可看高一綫
英鎊1.25至1.28範圍上落
今日 01:00
英鎊1.25至1.28範圍上落
日圓要升還待美國減息
今日 01:00
日圓要升還待美國減息

最新專欄文章

澳元 紐元可看高一綫
今日
澳元 紐元可看高一綫
加元1.36有較大支持
今日
加元1.36有較大支持
紐元維持60美仙下吸納
今日
紐元維持60美仙下吸納
澳元支持料64美仙
今日
澳元支持料64美仙
日圓要升還待美國減息
今日
日圓要升還待美國減息
中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙

上一篇文章

英鎊1.25至1.28範圍上落

下一篇文章

小米轉型成功趁回吐分注吸