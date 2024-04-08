英鎊1.25至1.28範圍上落 財金專欄 2024/04/08 分享： 分享： 英經濟能否走出去年第四季衰退陰霾，待本周五公布2月份GDP數值將略知一二。反觀英鎊，基本上未脫離自去年11月中引申的1.25美元至1.28美元範圍。料待聯儲局落實減息，英鎊才有望上破1.28美元阻力。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳元 紐元可看高一綫 今日 澳元 紐元可看高一綫 歐元暫1.07至1.1間橫行 今日 歐元暫1.07至1.1間橫行 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 澳元支持料64美仙 今日 澳元支持料64美仙 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 你可能感興趣 澳元 紐元可看高一綫 今日 01:00 澳元 紐元可看高一綫 歐元暫1.07至1.1間橫行 今日 01:00 歐元暫1.07至1.1間橫行 日圓要升還待美國減息 今日 01:00 日圓要升還待美國減息 最新專欄文章 澳元 紐元可看高一綫 今日 澳元 紐元可看高一綫 加元1.36有較大支持 今日 加元1.36有較大支持 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 澳元支持料64美仙 今日 澳元支持料64美仙 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙