英鎊1.25至1.28範圍上落

英經濟能否走出去年第四季衰退陰霾，待本周五公布2月份GDP數值將略知一二。反觀英鎊，基本上未脫離自去年11月中引申的1.25美元至1.28美元範圍。料待聯儲局落實減息，英鎊才有望上破1.28美元阻力。

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