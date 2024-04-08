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日圓要升還待美國減息

財金專欄 2024/04/08

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日本財務大臣鈴木俊一多次對日圓過度波動發出警告，被市場視為準備干預種暗示。事實上，面對紐油攀升至85美元之上，日本實在有壓力不能容許日圓滙價過弱以降低對進口商品的支付。似乎152兌1美元是日本財金官員

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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