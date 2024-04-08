日圓要升還待美國減息

日本財務大臣鈴木俊一多次對日圓過度波動發出警告，被市場視為準備干預種暗示。事實上，面對紐油攀升至85美元之上，日本實在有壓力不能容許日圓滙價過弱以降低對進口商品的支付。似乎152兌1美元是日本財金官員

...