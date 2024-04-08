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澳元支持料64美仙

財金專欄 2024/04/08

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美國、中國及歐元區等主要經濟體PMI都重上盛衰分界綫之上，顯示環球經濟在擴張之中。澳洲主要出口商品，環球經濟強對澳元當然有利。從澳央行上周公開3月議息會議記錄顯示，澳央行並無考慮減息，事件降低市場對該

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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