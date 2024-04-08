澳元支持料64美仙 財金專欄 2024/04/08 分享： 分享： 美國、中國及歐元區等主要經濟體PMI都重上盛衰分界綫之上，顯示環球經濟在擴張之中。澳洲主要出口商品，環球經濟強對澳元當然有利。從澳央行上周公開3月議息會議記錄顯示，澳央行並無考慮減息，事件降低市場對該 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳元 紐元可看高一綫 今日 澳元 紐元可看高一綫 歐元暫1.07至1.1間橫行 今日 歐元暫1.07至1.1間橫行 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 英鎊1.25至1.28範圍上落 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 你可能感興趣 澳元 紐元可看高一綫 今日 01:00 澳元 紐元可看高一綫 歐元暫1.07至1.1間橫行 今日 01:00 歐元暫1.07至1.1間橫行 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 01:00 英鎊1.25至1.28範圍上落 最新專欄文章 澳元 紐元可看高一綫 今日 澳元 紐元可看高一綫 加元1.36有較大支持 今日 加元1.36有較大支持 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 英鎊1.25至1.28範圍上落 中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙