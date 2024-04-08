紐元維持60美仙下吸納 財金專欄 2024/04/08 分享： 分享： 內地經濟現曙光，官方3月製造業PMI重上50點盛衰分界綫之上，是過去6個月來首次。內地作為澳洲及新西蘭的主要出口目的地，內地經濟強對澳紐貨幣實屬利好因素。至於國際奶價，近期美國多個州受到禽流感影響到牛 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 澳元 紐元可看高一綫 今日 澳元 紐元可看高一綫 歐元暫1.07至1.1間橫行 今日 歐元暫1.07至1.1間橫行 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 英鎊1.25至1.28範圍上落 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 澳元支持料64美仙 今日 澳元支持料64美仙 你可能感興趣 澳元 紐元可看高一綫 今日 01:00 澳元 紐元可看高一綫 歐元暫1.07至1.1間橫行 今日 01:00 歐元暫1.07至1.1間橫行 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 01:00 英鎊1.25至1.28範圍上落 最新專欄文章 澳元 紐元可看高一綫 今日 澳元 紐元可看高一綫 加元1.36有較大支持 今日 加元1.36有較大支持 澳元支持料64美仙 今日 澳元支持料64美仙 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 英鎊1.25至1.28範圍上落 中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙