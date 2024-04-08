紐元維持60美仙下吸納

內地經濟現曙光，官方3月製造業PMI重上50點盛衰分界綫之上，是過去6個月來首次。內地作為澳洲及新西蘭的主要出口目的地，內地經濟強對澳紐貨幣實屬利好因素。至於國際奶價，近期美國多個州受到禽流感影響到牛

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