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加元1.36有較大支持

財金專欄 2024/04/08

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上周發生了兩事件。伊朗指以色列空襲了其駐敘利亞領使館，擔心中東局勢升温油價顯着升。其次，俄羅斯攻擊及破壞了烏克蘭的天然氣庫，據了解這是歐洲其中一個主要天然氣存庫。事件推升了國際天然氣價格。上述兩因素對

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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