澳元 紐元可看高一綫

環球經濟愈強及投資氣氛愈旺，反會吸引資金流出美元，雖對美元不利，惟對澳紐等商品貨幣反而有利。

回顧今年1月份，在美國、中國、歐元區、日本及英國等全球主要經濟體當中，當時內地官方製造業及歐元區綜合採購經理

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