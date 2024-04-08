澳元 紐元可看高一綫 財金專欄 2024/04/08 分享： 分享： 環球經濟愈強及投資氣氛愈旺，反會吸引資金流出美元，雖對美元不利，惟對澳紐等商品貨幣反而有利。 回顧今年1月份，在美國、中國、歐元區、日本及英國等全球主要經濟體當中，當時內地官方製造業及歐元區綜合採購經理 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元暫1.07至1.1間橫行 今日 歐元暫1.07至1.1間橫行 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 英鎊1.25至1.28範圍上落 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 澳元支持料64美仙 今日 澳元支持料64美仙 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 你可能感興趣 歐元暫1.07至1.1間橫行 今日 01:00 歐元暫1.07至1.1間橫行 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 01:00 英鎊1.25至1.28範圍上落 日圓要升還待美國減息 今日 01:00 日圓要升還待美國減息 最新專欄文章 加元1.36有較大支持 今日 加元1.36有較大支持 紐元維持60美仙下吸納 今日 紐元維持60美仙下吸納 澳元支持料64美仙 今日 澳元支持料64美仙 日圓要升還待美國減息 今日 日圓要升還待美國減息 英鎊1.25至1.28範圍上落 今日 英鎊1.25至1.28範圍上落 中國 經濟 美國 美元 通脹 加息 英國 金融 日本 外滙