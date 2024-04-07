咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 國際 22:16 2024/04/07 分享： 分享： 全球暖化及厄爾尼諾現象加劇極端天氣，持續影響全球農作物產量，咖啡及可可同樣首當其衝，後者價格更飆升至歷史高位。對於一眾咖啡或朱古力愛好者而言，更大的不利消息為兩者價格有望更上一層樓。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登維持撐以立場 要付政治代價 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 2024/04/04 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 疫前物價記憶 不易被遺忘 2024/04/05 疫前物價記憶 不易被遺忘 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/06 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 2024/04/06 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 你可能感興趣 拜登維持撐以立場 要付政治代價 22:29 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 16:07 2024/04/04 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 疫前物價記憶 不易被遺忘 17:53 2024/04/05 疫前物價記憶 不易被遺忘 最新專欄文章 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/06 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 2024/04/06 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 拜登維持撐以立場 要付政治代價 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 疫前物價記憶 不易被遺忘 2024/04/05 疫前物價記憶 不易被遺忘 國金札記 - 拜登堅持撑以國 要付政治代價 2024/04/05 拜登堅持撑以國 要付政治代價 商品 天氣 厄爾尼諾 咖啡 朱古力 食品 烘焙 通脹 農產品期貨