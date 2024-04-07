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咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫

國際 22:16 2024/04/07

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全球暖化及厄爾尼諾現象加劇極端天氣，持續影響全球農作物產量，咖啡及可可同樣首當其衝，後者價格更飆升至歷史高位。對於一眾咖啡或朱古力愛好者而言，更大的不利消息為兩者價格有望更上一層樓。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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