復星財富李曉翀：從億航智能窺低空經濟

3月中，億航智能（美：EH）的無人駕駛載人航空器在淘寶一上架激起千層浪，該股在3月的升幅亦吸引筆者關注，細看背後，更想談談，年初至今，較為熾熱的低空經濟板塊。

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3月中，億航智能在業績會上談及了幾個筆者認為值得持續留意的重點。第一是交付量的軌跡，旗下產品EH216-S在2023年第一至第四季的交付量分別為11、5、13、23部。

第二是資質審核，2023年10月，EH216-S無人駕駛載人航空器獲得型號合格證（TC），為了準備下一階段的規模化生產，生產許可證（PC）審定工作也進入了尾聲。目前，中國民航局審查組已完成全部現場檢查，所有要求的質量體系檔已提交民航局進行最終總結。生產許可證PC預計將於近期獲得。

第三是商業化節奏，目前億航正在積極開展運營人員培訓、運營體系構建等商業運營準備工作。結合在無人駕駛航空器運行方面獨特的領先優勢和實踐經驗，億航與中國民航局繼續加強合作，計劃於今年第二季度完成全球首個eVTOL（電動垂直起降飛行器）商業運行監管體系標準。

可見，億航智能的發展迅速，而且合規化之下，未來訂單或陸續有來，最新是，業績會提及，億航智能與江蘇無錫市政府達成合作，與其簽訂了上百架EH 216的預訂單，打造低空經濟示範場景。

電動垂直起降飛行器（eVTOL）是新興航空器產品，目前處於產品認證與適航審批通過階段，作為未來低空經濟的重要載體，市場前景廣闊。根據中國民用航空局發佈的數據顯示，到2025年，內地低空經濟的市場規模預計將達1.5萬億元人民幣，到2035年有望達到3.5萬億元人民幣。

國內低空經濟未來重點落地場景除了傳統的通用航空業務外，還將包括應急救援、物流配送、載人城市空中交通、新型通用航空消費等。因此，筆者認為，上述提及的預測市場規模仍有向上調升的空間，特別是未來如科幻電影中的城市一樣，城市空中交通有機會作為一種舒適、便捷的出行新方式，屆時將成為低空經濟中重要的應用場景之一。

不過，現階段我們仍要審視風險，如eVTOL作為新興的航空器，需要採用更為嚴格的審批認證流程。可能存在現有型號eVTOL尚未取得型號合格證等認證而影響後續市場空間的風險。另外，法律法規和監管風險亦不容忽視。低空經濟目前相關法律法規和監管標準仍不完善，存在後續出台新的相關法規從而影響低空經濟市場發展的風險。

筆者為證監會持牌人，沒有持有上述股票。

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