美銀：恒生回購強化ROE 一舉調升目標價及評級（持續更新）

收息股2024年吸引力仍高！美國經濟數據持續偏好，通脹更呈現輕微反彈，縱使聯儲局3月議息會後點陣圖預示今年內會減息，惟市場現時對聯儲局開始減息的月份，由早前的6月延遲至9月（點擊圖片放大）。惟歐洲經濟疲弱，歐央行減息壓更大；另有中國經濟復甦勢頭未穩（點擊圖片放大），惟市場料息率仍會處於低水平一段時。在此利率預期下，瑞銀、摩根大通、花旗、高盛等券商對收息股有何最新看法？

專訪國策專家趙文利 談港股第二季部署【下一頁】

延伸閱讀：美聯儲不減息苦衷 安聯解構關鍵（新增圖表）

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有「新債王」之稱、DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），對美國聯儲局2024年貨幣政策展望，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：施羅德解構 現金儲蓄兩大敵人（新增圖表）

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4月15日：

【01：00】本報專欄名家陳永陸另類收息股福壽園 （01448） ，分析詳見：【下一頁】

4月14日：

【15：00】屬港人熱門收息股之一的恒生銀行 （00011） ，近日獲美銀發表研究報告持對其盈利預測不變，而恒生目標價更由100元上調至103.5元，投資評級亦由「中性」上調至「買入」。

美銀表示，恒生宣布30億元回購計劃，為數十年來首度回購。美銀認為，回購一般為股價正面的催化劑，因此舉增加股東回報及顯示銀行資本狀況強勁。美銀下調恒生資本成本預測25點子，以反映其回購後強化股本回報率（ROE）。

美銀又指......

4月13日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股中國石化 （00386） ，分析詳見：【下一頁】

4月12日：

【18：45】股價對油價較敏感的高息股中國石油 （00857） 、中海油 （00883） 及中石化 （00386） ，獲瑞銀發表最新報告重申對它們的投資評級「買入」。

瑞銀對今年油價預測保持樂觀，認為石油市場將進一步收緊，對今年布油平均價格預測上調至每桶83美元，並將2025年及長期布油平均價格預測，分別維持每桶80美元及75美元不變。

此外，瑞銀認為，相對於海外同業，尤其是美國石油公司，三大中資石油股的H股估值仍然吸引。瑞銀續指出，三大石油股的業績強勁，預期中石油、中海油及中石化今年首季業績可能超過市場預期，而今年全年淨利潤分別按年增長7%、11%及17%。

三大中資石油股的2024至2026年盈利預測方面......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國電力 （02380） ，分析詳見：【下一頁】

4月11日：

【12：15】摩根士丹利近日發表的報告表示，市場自3月以來已消化美國聯儲局減息預期，並對美國經濟「不着陸」和「黏性通脹」的說法再次抬頭，有利於股息股票跑贏大市；加上中國方面，繼續採取政策措施提高派息率是股息成長的正面訊號，這也應該有利於股息股票估值。

摩根士丹利列出亞洲股票第二季「十大股息確信增強」股份名單，當中有4隻香港收息股，包括......

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更多關於4月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌收息股相關分析，詳見：【4隻藍籌公用股】【長江基建及電能實業】【領展】【華潤電力】【三桶油】【中國移動】【國壽與平保】

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