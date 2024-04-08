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美就業降溫趨勢未變 但慢過預期

國際 22:14 2024/04/08

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近幾日市場人士對美國聯儲局減息的預期，明顯有了一些變化，其中一個主要原因，是美國勞工部日前出爐的就業報告，新增非農職位達到30.3萬，高於市場預期的21.4萬，失業率也回落0.1個百分點至3.8%，被指非常強勁，有人認為儲局未必需要急於減息。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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