美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 國際 22:14 2024/04/08 分享： 分享： 近幾日市場人士對美國聯儲局減息的預期，明顯有了一些變化，其中一個主要原因，是美國勞工部日前出爐的就業報告，新增非農職位達到30.3萬，高於市場預期的21.4萬，失業率也回落0.1個百分點至3.8%，被指非常強勁，有人認為儲局未必需要急於減息。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 今日 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 拜登維持撐以立場 要付政治代價 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 2024/04/04 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 健康的投資思維 今日 健康的投資思維 疫前物價記憶 不易被遺忘 2024/04/05 疫前物價記憶 不易被遺忘 你可能感興趣 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 今日 19:16 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 拜登維持撐以立場 要付政治代價 22:29 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 16:07 2024/04/04 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 最新專欄文章 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 今日 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 國金札記 - 咖啡可可齊漲價糧食通脹又升溫 今日 咖啡可可齊漲價糧食通脹又升溫 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/06 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 2024/04/06 日本旅遊業復常 居民煩惱亦重臨 拜登維持撐以立場 要付政治代價 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 經濟數據表現 經濟 拜登 政治 減息 美國聯儲局 美國