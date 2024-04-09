經濟轉調下的理財部署

香港結業潮，這輪的時間大約在3月31日港府財政年度年結日，許多公司通常將財年定於同一日，近年經濟市道下滑，不少企業都公布在這天正式結業。

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當中有大家尤為熟悉的大昌食品，公司在大昌行集團旗經營了39年個年頭，在不確定的外在因素和各種營運挑戰的影響，決定關閉旗下共28間食品零售店舖，估計近百名員工受到影響。

同樣地，在土瓜灣的哥登堡餐廳也在3月31日結業；再到近幾年曾積極擴張的金記冰室亦宣布陸續關閉北區7間分店。

港人北上消費之舉，是此輪結業潮推手？

北上消費已成為不少港人周末舉措，除了熱門的深圳、中山、珠海之外，有些「資深」朋友更開始深入大灣區以外等地渡周末，避開北上消費大軍。

根據入境處的初步數字顯示，在復活節假期期間，有超過227萬香港居民出境，但入境旅客僅49.8萬人次。其中超過190萬港人前往內地，佔出境港人的逾八成三。香港餐飲聯業協會會長黃家和在一個電台節目中指出，過去一個月全港約有300間食肆結業，預料結業潮將持續。

這些結業潮不僅意味着舖位的空置，更代表了許多家庭失去經濟來源，影響市民的消費力。市場預期，香港下半年的經濟將會更差。剛過去的周末走到過往非常熱鬧的尖沙咀柏麗大道，有不少「吉舗」招租。由此可知，香港經濟不景的程度是多麼嚴重。

這些數字和預測反映了香港經濟目前的困境，不只是餐飲或零售，許多企業面臨挑戰都被迫結束營業。

內地與美國呈逆周期

在美國高息長掛、美元持續強勢，加上內地與美國呈逆周期等趨勢下，香港的經濟至投資環境的吸引力，只會繼續被削弱，理財策略有調整的需要以應對市場轉變。過去將大部分資金投放在香港樓市和舖市的策略也需要改變，以守住資產。否則，持有多個空置物業不僅無法獲得租金回報和資產升值，更要支付每月供款和利息，很快就會耗盡儲蓄。

在上月底的國際移民及置業展覽中，有許多投資者詢問有關海外物業投資的事宜，但他們卻非全部打算移民海外，部分是有意投資海外，目的是資產的保值增值，及分散風險。

讀者們，你下半年的投資策略已經準備好嗎？

撰文：Capstone 72創辦人胡寶兒

編輯：葉麗雯

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