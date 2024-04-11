【內房追蹤】世茂集團：考慮申請認可令（持續更新）

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【電動車角力】中國就歐盟補貼調查提嚴正交涉（持續更新）
發布時間： 3 小時前
最後更新： 3 小時前
內房板塊壞消息頻發，世茂集團 （00813） 成為新一家於本港遭入稟申請清盤的內房開發商。加上內地樓市至今仍未見到轉好訊號，房企流動性危機令人關注。本文持續關注行業近況，冀望發掘內房見底時機。
2024/04/11 世茂集團：考慮是否需要向高等法院申請認可令
遭入稟申請清盤的世茂集團 （00813） 公告，公司將在稍後階段結合其境外重組之進度，考慮是否需要向高等法院申請認可令。倘認可令未獲申請或授出，且公司最終因該呈請而清盤，則於起始日（即2024年4月5日）後作出的公司股份轉讓將屬無效。
中國建設銀行（亞洲）於4月５日向香港特別行政區高等法院提出對世茂集團的清盤呈請，涉及財務義務金額約為15.８億港元。
2024/04/09 第13周樓市銷售仍在下挫
摩根士丹利跟進一周（4月1日至4月7日）內地樓市數據：
50個主要城市（4個一綫城市+21個三綫城市+25個三綫城市）上周的一手銷量按年下降71%，按季下降59%，主要受累4日至6日的清明節假期；
10個城市（2個一綫城市+7個三綫城市+1個三綫城市）上周的二手銷量按年按年下降47%（相比上周的-14.1%），按季下降36%；
總去化率為28%：上周一綫城市沒有新的推出。在二綫城市，每周的銷售率為28%（相比上周的53%）。其中，杭州的表現最好，為47%。
記者：陳煒傑
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欄名 : 內房追蹤