任澤平：全球去美元化進程 推動金價屢創新高

金價在2024年再次大漲，4月8日現貨黃金價格再創歷史新高。關於金價話題，內地著名經濟學者任澤平提到，今年以來美元指數與黃金呈現罕見的「齊漲」態勢。

在傳統分析框架中，黃金價格取決於實際利率、通脹預期和風險事件，金價與美元指數、實際利率呈反向關係。美國2023年四季度GDP按季折年率超預期上增至3.4%。年初至今，美元指數上漲2.9%，但現貨黃金累計漲幅已達13%，屢創新高。

任澤平分析表示，經典黃金分析框架以實際利率為錨，但近年來發生一些變化，使傳統分析框架對黃金價格的解釋力度轉弱。具體有三大表現：

一、2022至2023年美聯儲激進加息，實際利率不斷走高，但黃金逆勢上漲。 二、實物黃金價格走高，黃金ETF持有量卻淨流出。 三、2024開年後比特幣也創歷史新高。

任澤平認為，此輪黃金不斷創新高的根本原因是去美元化。在美元超發氾濫、逆全球化、美元武器化和地緣動盪背景下，投資者對美元失去信任的增強以及多元化配置的需求上升......更多內容，訂戶請登入。

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編輯：張夏寧

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