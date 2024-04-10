  • 24°C
香港時間 : 2024410日 (週三) 10:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

任澤平：全球去美元化進程推動金價屢創新高

財金猛人追蹤 08:10 2024/04/10

分享：

分享：

金價在2024年再次大漲，4月8日現貨黃金價格再創歷史新高。關於金價話題，內地著名經濟學者任澤平提到，今年以來美元指數與黃金呈現罕見的「齊漲」態勢。

在傳統分析框架中，黃金價格取決於實際利率、通脹預期和風險事件，金價與美元指數、實際利率呈反向關係。美國2023年四季度GDP按季折年率超預期上增至3.4%。年初至今，美元指數上漲2.9%，但現貨黃金累計漲幅已達13%，屢創新高。

任澤平分析表示，經典黃金分析框架以實際利率為錨，但近年來發生一些變化，使傳統分析框架對黃金價格的解釋力度轉弱。具體有三大表現：

一、2022至2023年美聯儲激進加息，實際利率不斷走高，但黃金逆勢上漲。

二、實物黃金價格走高，黃金ETF持有量卻淨流出。

三、2024開年後比特幣也創歷史新高。

任澤平認為，此輪黃金不斷創新高的根本原因是去美元化。在美元超發氾濫、逆全球化、美元武器化和地緣動盪背景下，投資者對美元失去信任的增強以及多元化配置的需求上升......更多內容，訂戶請登入。

點擊圖片放大
+2

編輯：張夏寧

★★電子書系列★★

hket訂戶可無限暢閱 電子書書架 所有書籍

還沒成為hket訂戶？現有訂閱優惠及活動，請<按此>

...

撰文 : 任澤平 國內著名經濟學家

欄名 : 澤平觀點

最新專欄文章

任澤平：美聯儲減息預期利好中國經濟恢復
2024/03/28
任澤平：美聯儲減息預期利好中國經濟恢復
任澤平：中國新能源車企群雄逐鹿
2024/03/02
任澤平：中國新能源車企群雄逐鹿
宏觀分析 新興市場 中國市場 美股 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 任澤平 全球化 屢創新高

上一篇文章

法巴譚慧敏評美股：七雄變四雄 AI投資新趨勢

下一篇文章

法巴譚慧敏：超過6厘已算高息股（附收息板塊推介）