在今年3月15日的「世界睡眠日」，有大學公布調查發現，逾40%受訪者受失眠困擾，可見失眠是香港常見的都市病之一。

怎樣才是失眠呢？

失眠是指無法入睡或不能維持睡眠的常見睡眠障礙。如果每星期有至少3天以上無法入睡，白天疲倦、煩躁、難以專心等症狀，甚至學習或工作也受到影響的話， 就可能患上失眠。失眠又可分為入睡困難、 過早清醒等。

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失眠的原因其實很多，常見的原因包括：

心理因素：過度擔憂、心神不安、心情太過興奮、工作焦慮、心情抑鬱、壓力過大等；部分精神疾病也會引起失眠；

生活模式：輪班、吸煙、喝了含咖啡因或其他刺激性飲品；

環境因素：環境中噪音、光線、蚊叮蟲咬、溫度過高或過低，也會影響入睡；

生理時鐘的改變：例如旅行、時差等。

失眠是一種常見的睡眠障礙，可能由多種醫學原因引起。精神壓力和焦慮是失眠的主要因素之一，工作壓力、家庭問題、人際關係困擾等因素都可能導致思緒混亂和焦慮，令人難以入睡。抑鬱症和其他精神疾病也與失眠有很大關係，這些情緒疾病可能導致睡眠品質下降，造成難以入睡和頻繁醒來。此外，身體疾病和疼痛也可能導致失眠，例如慢性疼痛、前列腺病、呼吸問題（睡眠窒息）、胃食道逆流症（胃酸倒流）、甲狀腺功能亢進症。

改善失眠之方法

要處理失眠問題，我們先要為自己建立一個良好的睡眠環境。確保床鋪舒適、軟硬適中，房間足夠黑暗和安靜，溫度適宜。這些看來是小事，但每項都可令身體更快進入放鬆的狀態，有助於入眠。同時，我們也需要培養良好的睡眠衛生，避免在床上使用電子設備，因為電子設備會發出藍光，影響褪黑激素的分泌，導致我們難以入睡。保持規律的作息時間表也是非常重要的，這可慢慢調整身體的生理時鐘，培養良好的生物節律，讓人更容易保持睡眠的質素。 而睡前也可以進行一些有助放鬆身心的活動，如瑜珈或伸展、靜觀等，都可以有助於減輕焦慮情緒，讓心情平靜下來，更有利於入睡。

進階助眠貼士

當處理失眠時，除了建立良好的睡眠環境和培養良好的睡眠習慣外，還有其他一些方法可以嘗試。以下是一些進一步的建議：

1. 放鬆練習：透過採用放鬆技巧來練習緩解身心的緊張狀態。例如，嘗試深呼吸、漸進性肌肉放鬆等。

2. 睡前小習慣：建立一個固定的睡前例行小習慣可以幫助準備身心放鬆，為入睡做好準備。例如，可以在睡前寫日記整理情緒、聽柔和音樂或以暖水澡涼。 避免過度刺激和緊張的活動，如觀看令人興奮緊張的電視節目。

3. 避免飲食和飲水：避免在睡前過度進食或飲用刺激性飲品，如咖啡、茶等含有咖啡因的飲品。 但要記得飲酒並不是有助睡眠的好方法。

4. 避免接近睡眠時間進行劇烈運動：最好在白天或早上運動，這樣可以讓身體有足夠的時間恢復和放鬆。

5. 避免長時間床上「碌」：如果在床上一直無法入睡，應避免繼續長時間躺在床上翻來覆去。 建議離開床鋪，做一些輕鬆的活動，直到感到疲倦才回到床上。

如果上述方法未能改善失眠問題，或失眠症狀持續存在並嚴重影響日常生活，或當失眠伴隨著其他身體或心理症狀時，應積極考慮諮詢精神科醫生。 醫生會詳細評估患者的失眠情況和情緒，並根據具體情況制定治療方案。 治療方法可能包括心理治療、藥物治療或兩者的組合。心理治療可以幫助改善睡眠習慣和應對壓力焦慮，而藥物治療可以緩解抑鬱和焦慮，在某些安全情況下使用安眠藥以提供短期的幫助。 然而，藥物治療應在醫生的指導下進行，而且要注意潛在的副作用和依賴風險。

失眠不容忽視，建立良好的睡眠環境和培養良好的睡眠習慣是預防和緩解失眠的重要因素。而對於長期失眠問題，一定要及時尋求專業醫生的協助，進行全面的評估和治療，避免失眠問題對身體和心理健康帶來更大的負面影響啊！

編輯：陳煒傑

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