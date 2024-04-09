唱淡純電車 改捧混能車？

地球氣候加速暖化，是客觀事實，歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）在每月公告中指，今年3月地球氣溫再破紀錄，是連續第十個月新高，說減碳刻不容緩，是非修辭手法，而是有實際迫切性，惟歐美國家推動電動車上，口風卻出現微妙變化。

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