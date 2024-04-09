唱淡純電車 改捧混能車？ 國際 20:49 2024/04/09 分享： 分享： 地球氣候加速暖化，是客觀事實，歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）在每月公告中指，今年3月地球氣溫再破紀錄，是連續第十個月新高，說減碳刻不容緩，是非修辭手法，而是有實際迫切性，惟歐美國家推動電動車上，口風卻出現微妙變化。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 今日 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 今日 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 拜登維持撐以立場 要付政治代價 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 2024/04/04 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 健康的投資思維 2024/04/08 健康的投資思維 你可能感興趣 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 今日 14:39 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 今日 07:53 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 拜登維持撐以立場 要付政治代價 22:29 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 最新專欄文章 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 今日 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 今日 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 國金札記 - 美就業降溫趨勢未變 惟慢過預期 今日 美就業降溫趨勢未變 惟慢過預期 國金札記 - 咖啡可可齊漲價糧食通脹又升溫 2024/04/08 咖啡可可齊漲價糧食通脹又升溫 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 2024/04/06 旅客蜂擁而至 京都有苦自己知 氣候暖化 碳中和 政治 電動車 豐田 平治 經濟 美國