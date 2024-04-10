10厘息樓上 兗礦可短炒

兗礦能源（01171）今年盈利反彈，股價等10厘息樓上可採取短炒除息策略。

兗礦2023年收入下跌23%至1184億元（人民幣．下同），毛利率下跌10.6個百分點至37.1%，盈利下跌42%至177.8

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