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10厘息樓上 兗礦可短炒

財金專欄 2024/04/10

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兗礦能源（01171）今年盈利反彈，股價等10厘息樓上可採取短炒除息策略。

兗礦2023年收入下跌23%至1184億元（人民幣．下同），毛利率下跌10.6個百分點至37.1%，盈利下跌42%至177.8

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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