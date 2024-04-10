10厘息樓上 兗礦可短炒 財金專欄 2024/04/10 分享： 分享： 兗礦能源（01171）今年盈利反彈，股價等10厘息樓上可採取短炒除息策略。 兗礦2023年收入下跌23%至1184億元（人民幣．下同），毛利率下跌10.6個百分點至37.1%，盈利下跌42%至177.8 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股頭肩頂VS頭肩底（第四版） 2024/04/09 港股頭肩頂VS頭肩底（第四版） 中字股實力談 - 中軟背靠華為 今年強勁復甦 2024/04/09 中軟背靠華為 今年強勁復甦 中字股實力談 - 北水回歸 港股擺脫頭肩頂？（第四版） 2024/04/08 北水回歸 港股擺脫頭肩頂？（第四版） 中字股實力談 - 內銀高息吸引 首選建行信行 2024/04/06 內銀高息吸引 首選建行信行 中字股實力談 - 內銀提早收息策略（第三版） 2024/04/05 內銀提早收息策略（第三版） 每股盈利 每股派息 派息比率 煤炭股 上升軌 除淨 國家能源局 兗礦能源（01171） 人民幣 板塊