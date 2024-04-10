AI搜尋 威脅Google搜尋？

Google在人工智能（AI）方面，其實走得很前，打敗世界冠軍的圍棋AI應用AlphaGo由Google研發，曾經成為熱話，ChatGPT這類大型語言模型背後的技術根基，正是Google開發的Transformer深度學習模型。惟AI浪潮興起，外界反而擔心Google核心商業模式受威脅。

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