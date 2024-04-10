AI搜尋 威脅Google搜尋？ 國際 撰文： 林建忠 發布時間： 2 小時前 最後更新： 2 小時前 分享： 分享： Google在人工智能（AI）方面，其實走得很前，打敗世界冠軍的圍棋AI應用AlphaGo由Google研發，曾經成為熱話，ChatGPT這類大型語言模型背後的技術根基，正是Google開發的Transformer深度學習模型。惟AI浪潮興起，外界反而擔心Google核心商業模式受威脅。 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 唱淡純電車 改捧混能車？ 今日 唱淡純電車 改捧混能車？ 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 2024/04/09 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 2024/04/09 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 拜登維持撐以立場 要付政治代價 2024/04/05 拜登維持撐以立場 要付政治代價 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 2024/04/04 殺伊將領襲擊盟友 以國更添局勢動盪 你可能感興趣 唱淡純電車 改捧混能車？ 今日 08:44 唱淡純電車 改捧混能車？ 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 14:39 2024/04/09 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 07:53 2024/04/09 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 最新專欄文章 唱淡純電車 改捧混能車？ 今日 唱淡純電車 改捧混能車？ 國金札記 - 唱淡純電車 改捧混能車？ 今日 唱淡純電車 改捧混能車？ 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 2024/04/09 美就業降溫趨勢未變 但慢過預期 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 2024/04/09 咖啡可可齊漲價 糧食通脹又升溫 國金札記 - 美就業降溫趨勢未變 惟慢過預期 2024/04/09 美就業降溫趨勢未變 惟慢過預期 人工智能 科技產品 Alphabet 深度學習 Google