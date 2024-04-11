中升復甦 估值偏低 財金專欄 發布時間： 2024/04/11 分享： 分享： 中升控股（00881）2024年盈利可以恢復增長，售後服務和二手車是未來增長點。 中升2023年收入微跌0.3%至1793億元（人民幣．下同），但毛利率急跌1.2個百分點至7.7%，毛利下跌14%至 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指先望176（第四版） 2024/04/10 港股頭肩底 恒指先望176（第四版） 中字股實力談 - 10厘息樓上 兗礦可短炒 2024/04/10 10厘息樓上 兗礦可短炒 中字股實力談 - 港股頭肩頂VS頭肩底（第四版） 2024/04/09 港股頭肩頂VS頭肩底（第四版） 中字股實力談 - 中軟背靠華為 今年強勁復甦 2024/04/09 中軟背靠華為 今年強勁復甦 中字股實力談 - 北水回歸 港股擺脫頭肩頂？（第四版） 2024/04/08 北水回歸 港股擺脫頭肩頂？（第四版） 汽車 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國人民銀行 中升控股（00881） 新能源 人民幣