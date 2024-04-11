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中升復甦 估值偏低

財金專欄

發布時間： 2024/04/11

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中升控股（00881）2024年盈利可以恢復增長，售後服務和二手車是未來增長點。

中升2023年收入微跌0.3%至1793億元（人民幣．下同），但毛利率急跌1.2個百分點至7.7%，毛利下跌14%至

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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