全球氣溫近年屢次打破新高紀錄,高溫已經逐漸成為天氣常態,各種極端氣候狀況頻生,全球暖化亦已愈變明確。加上俄烏戰爭帶來的能源危機,綠色能源發展加速,可持續發展的經濟模式再次成為全球焦點。

是次介紹的好書名為《Legacy: How to Build the Sustainable Economy》,作者透過此書展示「可持續發展經濟」(sustainable economy),消除外界對有關模式的誤解,以及現時有何措施需要實行達致經濟可持續發展。

作者提出,可持續發展的經濟模式並非外界聲稱,民眾的生活水平需要停滯不前甚或倒退,在創意﹑知識及科技持續進步下,可持續發展經濟可以及將會增長,更或達到強勁水平。

