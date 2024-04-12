中通維持增長 估值可望上調 財金專欄 發布時間： 2024/04/12 分享： 分享： 中通快遞（02057）未來3年盈利每年複合增長13%，作為電商快遞龍頭，估值有上升空間。 中通2023年收入按年上升9%至384億元（人民幣．下同），毛利率上升4.8個百分點至30.4%，盈利按年增長 ... 訂閱hket.com一個月送禮物包 (內含卡通精品3份)詳情 登入 了解詳情 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股即將爆單邊市（第四版） 2024/04/11 港股即將爆單邊市（第四版） 中字股實力談 - 中升復甦 估值偏低 2024/04/11 中升復甦 估值偏低 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指先望176（第四版） 2024/04/10 港股頭肩底 恒指先望176（第四版） 中字股實力談 - 10厘息樓上 兗礦可短炒 2024/04/10 10厘息樓上 兗礦可短炒 中字股實力談 - 港股頭肩頂VS頭肩底（第四版） 2024/04/09 港股頭肩頂VS頭肩底（第四版） 每股盈利 每股派息 市盈率 下降通道 旗形 順豐控股（深：002352） 人民幣 板塊 美元