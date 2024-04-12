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中通維持增長 估值可望上調

財金專欄

發布時間： 2024/04/12

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中通快遞（02057）未來3年盈利每年複合增長13%，作為電商快遞龍頭，估值有上升空間。

中通2023年收入按年上升9%至384億元（人民幣．下同），毛利率上升4.8個百分點至30.4%，盈利按年增長

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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